Baby Yoda en réalité augmentée ? Voici comment le faire apparaître chez vous !

Cette fonctionnalité a été ajoutée quelques jours seulement avant le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, qui sera diffusé sur Disney+ ce vendredi.

Baby Yoda en réalité augmentée sur Google Search – Crédit : William ZIMMER / Tom’s Guide France

Baby Yoda est sans aucun doute un des personnages les plus emblématiques de la série de Disney. La deuxième saison a été l’occasion de révéler le véritable nom de Baby Yoda, et c’est une bonne chose selon le réalisateur et scénariste de l’épisode concerné. Baby Yoda est si apprécié des fans qu’il a récemment accompagné les astronautes de SpaceX dans l’espace.

Baby Yoda s’invite dans votre salon en réalité augmentée

Pour faire apparaître le personnage de The Mandalorian chez vous, il suffit d’ouvrir Google sur votre téléphone Android ou iOS, puis de taper au choix « Baby Yoda« , « Grogu » ou « The Child« . Vous devrez ensuite descendre dans la recherche jusqu’à apercevoir un bouton « Voir en 3D« .

Une nouvelle page s’ouvrira, avec la possibilité de voir le personnage en réalité augmentée. Vous pourrez donc, à l’aide des caméras de votre smartphone, faire apparaître Baby Yoda à vos côtés. L’Enfant peut également faire quelques bruits, donc n’hésitez pas à augmenter le volume sonore.

Google permet déjà de faire apparaître en réalité certains animaux, ainsi que certaines recherches relatives à l’anatomie. Il est également possible de faire apparaître des objets tels qu’Apollo 11, ou encore admirer les fresques de la grotte Chauvet.

La qualité de la détection du sol dépendra de votre smartphone. Le résultat peut être plus ou moins réussi suivant si votre téléphone dispose de capteurs qui améliorent la détection de l’environnement, tels que le nouveau capteur LiDAR de l’iPhone 12 Pro d’Apple.

La saison 2 de The Mandalorian est sur le point de se conclure. Disney a déjà révélé la date de sortie de la saison 3, et il faudra malheureusement attendre encore un an pour retrouver Din Djarin et Bébé Yoda.

Source : 9to5Google