The Mandalorian détient le record de la série la plus piratée au monde

The Mandalorian est le plus gros succès de Disney+. Et cette popularité de la série Star Wars se constate également du côté des téléchargements illégaux.

Le show de Jon Favreau a battu un nouveau record. Selon un rapport du blog TorrentFreak, The Mandalorian serait récemment devenu la série la plus piratée au monde. Ce titre était autrefois détenu par Game Of Thrones, le show culte de HBO.

Din Djarin et Grogu, stars de The Mandalorian – Crédit : Lucasfilm/Disney+

Game Of Thrones a été la série la plus téléchargée illégalement pendant toute sa diffusion. Cette tendance est restée la même pendant la première moitié de 2020, alors que sa dernière saison s’est achevée il y a plus d’un an. Mais les derniers chiffres compilés par TorrentFreak montrent un tout nouveau classement.

C’est donc The Mandalorian qui remporte la première place. Game Of Thrones ne fait d’ailleurs même plus partie du top 10. La deuxième série la plus piratée en cette fin d’année est The Boys, le show de super-héros déjanté d’Amazon Prime Video. En troisième place, on retrouve quand même une autre série HBO avec Westworld, dont la saison 3 a été diffusée début 2020.

Disney+ n’est pas encore disponible dans le monde entier, ce qui pourrait expliquer en partie ce volume de téléchargements illégaux de The Mandalorian. Le catalogue encore un peu maigre de la plateforme, et la multiplication des offres de VOD, découragent peut-être également les potentiels abonnés.

The Mandalorian : un succès qui donne un nouveau souffle à la franchise Star Wars

Quelle que soit la raison, ce record témoigne encore une fois de l’incroyable popularité de la série Star Wars. Disney+ a déjà officialisé la saison 3, qui sera diffusée à partir de Noël prochain. L’acteur Giancarlo Esposito a quant à lui déjà évoqué une saison 4. Encouragés par ce succès, Disney et Lucasfilm ont décidé de tout miser sur le petit écran. Alors que la prochaine trilogie de films Sar Wars a été reportée à 2023, les studios ont annoncé ce mois-ci une liste ambitieuse de pas moins de 10 nouvelles séries dans la galaxie de George Lucas. L’une des plus attendues est le spin-off de The Mandalorian centrée sur Ahsoka Tano. Toutes ces séries Star Wars feront-elles aussi bien que les aventures de Din Djarin et Bébé Yoda ? Jon Favreau a en tout cas mis la barre haute. Il faudra attendre encore quelques années pour savoir si les autres shows pourront l’atteindre.

Source : TorrentFreak