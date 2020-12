The Mandalorian : Jar Jar Binks a-t-il sauvé Bébé Yoda ?

Jar Jar Binks aurait-il sauvé Bébé Yoda au moment de la Chute de l’Ordre Jedi ? C’est la nouvelle théorie qui anime cette semaine la communauté de fans de The Mandalorian.

Selon le YouTuber Bushido Cavalier, Jar Jar Binks aurait sauvé Grogu du temple Jedi lors de l’exécution de l’Ordre 66. Et Bébé Yoda serait sur le point de croiser à nouveau le chemin de son sauveur.

Jar Jar Binks de retour dans la galaxie Star Wars ? – Crédit : Lucasfilm/Disney

Dans le Chapitre 13 de The Mandalorian, Ahsoka Tano, incarnée par Rosario Dawson, explique qu’elle peut lire dans les pensées de l’Enfant. Elle apprend alors à son père adoptif Din Djarin que le nom du petit Alien est Grogu, et qu’il a été « élevé et entrainé dans le temple Jedi sur Coruscant ». Elle ajoute que Bébé Yoda a été sauvé du temple par « quelqu’un ». Selon Bushido Cavalier, ce quelqu’un ne serait autre que Jar Jar Binks.

Le YouTuber base cette théorie sur des rumeurs qui avancent le fait que Mando et l’Enfant voyageraient sur Naboo dans la saison 3 de The Mandalorian. Selon des révélations du site Making Star Wars, la production de la série Disney+ serait en train de construire des vaisseaux Naboo N-1 Starfighter. Les fans ne cessent donc de spéculer sur le fait que l’impopulaire Jar Jar Binks puisse faire son retour dans The Mandalorian.

La rédemption de Jar Jar Binks

Bushido Cavalier imagine ainsi que Jon Favreau et son équipe profiteraient de The Mandalorian pour donner à Jar Jar Binks un « arc de rédemption ». Il décrit comment le Gungan serait apparu à Grogu dans une des pièces isolées du temple et l’aurait sauvé de l’attaque. Cette scène pourrait apparaitre sous forme de flashback, lorsque Bébé Yoda retrouverait une partie de ses souvenirs enfouis. Cet acte héroïque pourrait donner à Jar Jar de se racheter pour toutes ses erreurs, explique le YouTuber.

L’Enfant parviendrait à communiquer ce souvenir à Mando grâce à la force. Cela pousserait le chasseur de primes à se rendre sur Naboo, ou les deux héros rencontreront un Jar Jar « plus âgé et plus sage ». Cette théorie est bien sûr à prendre des pincettes, puisqu’elle repose elle-même sur de simples rumeurs autour d’un voyage sur Naboo. Il faudra donc attendre la saison 3 pour savoir si Jar Jar Binks fera ou non son retour dans la galaxie Star Wars.

