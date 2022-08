Le Mandalorien saison 3 : de Retour vers le Futur à Star Wars, le retour du Doc ?

On dirait bien que The Mandalorian a recruté un nouvel acteur iconique pour sa troisième saison ! Christopher Lloyd, star de Retour vers le futur, semble avoir brisé le silence sur sa participation à la série Disney+.

Lors d’une session de questions/réponses pendant la Fanboy Expo à Louisville, Christopher Lloyd a donné une bien mystérieuse réponse quant à sa participation à The Mandalorian. La modératrice lui demande s’il fait partie du projet, et le légendaire acteur répond : « Nous avons tous juré de garder le secret. Alors, je ne sais pas. »

Dr Emmet Brown alias Doc dans Retour vers le Futur – Crédit : Universal Picture

La foule qui assistait à la conférence a tout de suite été emballée par cette réponse mystérieuse. C’est également le cas de la modératrice, qui répond : « J’accepte cette réponse ! » En tout cas, les fans attendent avec impatience l’arrivée de la saison 3 de The Mandalorian, prévue pour février 2023 sur Disney+.

Dr Emmett Brown, alias Doc, va donc reprendre du service dans un tout nouvel univers. Christopher Lloyd, 83 ans, n’en finit pas avec les rôles cultes. Pourtant, l’acteur ne voulait même pas de son rôle iconique dans Retour vers le futur ! Heureusement qu’il a tout de même accepté de rencontrer Robert Zemeckis plus tard, autrement il n’aurait pas croisé la route de Marty McFly.

Christopher Lloyd, un monument du cinéma

C’est une longue carrière qui suit Christopher Lloyd. Découvert sur le grand écran dans Vol au-dessus d’un nid de coucou, en 1976, l’acteur a enchaîné les projets. Il a baigné dans le cinéma, mais également dans les séries télévisées. Il a notamment participé à Taxi, ce qui lui a valu deux Emmy Awards. Si sa consécration a été apportée par Retour vers le Futur, il reste dans la modernité. Eh oui, il a même participé à la série Rick et Morty !

Le casting de Christopher Lloyd dans The Mandalorian a été annoncé par The Hollywood Reporter en mars, sans plus de détails. Les images révélées à la Star Wars Célébration 2022 laissaient entendre que Din Djarin allait voyager sur la planète maudite de Mandalore en compagnie de Grogu. Malheureusement, rien d’autre n’a encore été révélé sur le personnage que Christopher Lloyd incarnera.

Le casting de la troisième saison nous fait encore plus trépigner d’impatience. Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), Greef Karga (Carl Weathers) et Peli Motto (Amy Sedaris) seront de retour dans la suite de la série dérivée de Star Wars. Et on dirait bien que Taika Waititi fera une apparition exclusive pour un épisode !

En attendant la suite, les deux premières saisons de The Mandalorian sont disponibles sur Disney+.

Source : CBR