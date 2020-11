The Mandalorian : Pourquoi Cara Dune appelle le pilote Carson Teva « Bleu » ?

Cette deuxième saison de The Mandalorian comporte déjà de nombreux mystères. Après d’anciennes théories remises au goût du jour, et l’apparition de la mystérieuse Dame Grenouille, c’est désormais au tour de Cara Dune d’ajouter une couche de mystère sur cette deuxième saison. Très peu de choses sont connues en ce qui concerne le passé de Cara Dune. Les informations à disposition suggèrent qu’elle serait originaire de la planète Aldorande, et qu’elle a participé à la rébellion. Elle s’est forgée une solide réputation auprès des vétérans de la rébellion grâce à ses exploits. Ceux-ci la reconnaissent encore, bien des années après la fin de la guerre civile. On suppose également qu’un évènement tragique a poussé Cara Dune à se retirer sur la bordure extérieure, en exil. Et c’est à peu près tout. Dans le dernier épisode de The Mandalorian, saison 2, épisode 4, Cara Dune apostrophe Carson Teva en l’appelant « Bleu ». La série n’explique pour l’instant pas les raisons de ce curieux surnom.

Le pilote Carson Teva. Crédits : Lucasfilm/Disney+

Dans cette nouvelle saison, Cara Dune est désormais un leader militaire sur Nevarro. Son nouveau rôle est de débarrasser la planète de l’Empire. Lors d’une opération visant à détruire un laboratoire de l’Empire sur Nevarro, Cara Dune tombe face à face avec des protagonistes de la Nouvelle République. C’est là qu’elle rencontre Carson Teva, pilote pour la Nouvelle République qui va tenter de la rallier à la rébellion. Cara Dune repousse alors son offre, et l’appelle « Bleu ».

The Mandalorian : Cara Dune avait-elle déjà rencontré Carson Teva ?

Un surnom étrange, qui suggère que Cara connaissait déjà Carson Teva avant cette scène. Il pourrait provenir du nom de son escadron. En effet, dans la saga Star Wars, les rebelles ont pour habitude de nommer leurs escadrons de pilotes par des couleurs. Cependant, le pilote ne revêt pas la tenue des pilotes de l’escadron bleu, qu’on aperçoit dans Rogue One. Cette hypothèse ne semble donc pas tenir la route. Une autre possibilité serait que Cara ait surnommé le pilote à cause de son casque bleu, comportant les armoiries de l’Alliance. Ce casque ne ressemble pas aux casques habituels portés par les rebelles.

Cara Dune connaissait elle Carson Teva avant cet épisode, ou ce surnom était-il un sarcasme spontané ou un nom donné par défaut ? Il semble en tout cas que The Mandalorian réunira de nouveau les deux personnages. En effet, Carson Teva a donné un médaillon de la République à Cara Dune, la poussant explicitement à continuer son combat contre l’Empire. Dans tous les cas, il est clair que The Mandalorian n’est pas près de laisser l’Empire de côté dans son intrigue.

The Mandalorian : Bébé Yoda est-il le Jedi le plus puissant de la galaxie Star Wars ?

Source : Screen Rant