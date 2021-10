The Suicide Squad : James Gunn avait imaginé une fin bien plus sombre

Le réalisateur James Gunn vient de confirmer que The Suicide Squad devait s’achever d’une manière bien plus sombre et cruelle.

Malgré des scores décevants au box-office mondial, The Suicide Squad aura largement su séduire la critique populaire. Après un premier opus sauvagement attaqué par des retours acerbes, la suite aura permis à la franchise de remonter la pente. Grâce, sans doute, au travail pointu et exigeant de son réalisateur, James Gunn. Les scores parlent d’eux-mêmes : le film enregistre aujourd’hui un taux de satisfaction de 90% sur le redouté site Rotten Tomatoes. Si le projet oscille entre humour corrosif et action, Gunn souhaitait en réalité le mener dans des méandres bien plus sombres. En effet, le cinéaste vient d’avouer qu’il avait imaginé une toute autre fin, bien plus noire.

Dans une récente interview avec le média CinemaBlend, Gunn dévoile ses plans originaux. Si le réalisateur a finalement changé de cap, c’est aussi pour éviter la censure et ne pas se priver d’une audience conséquente.

» A la fin du film, Ratcatcher s’enfuit avec des informations sur Jotunheim. Mais le reste du groupe n’est pas au courant. Et Waller s’est fait exploser la tête après leur retour en prison. Harley essaie alors de parler de Bloodsport. C’est lui qui tire sur Waller avant de menacer de tout faire exploser. C’est un peu alambiqué, mais ça ressemble à ça. Je me suis rendu compte que cette fin était bien trop sombre pour moi. Elle ne ressemblait pas à l’histoire que je voulais offrir au public. Finalement, on a fait le bon choix » explique ainsi le réalisateur.

Il est évident que cette scène ultra violente n’aurait pas permis au film d’échapper à une restriction supplémentaire de public. Mais effectivement, peut-être que tout cela aurait emmené le projet dans un univers bien trop sombre. La fin choisie par Gunn est finalement tout à fait cohérente et satisfaisante. On aimerait désormais savoir si le gang reviendra ou non dans un troisième opus, malgré des scores décevants. Rien n’est encore confirmé sur ce sujet.

