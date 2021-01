The Walking Dead : Kirkman voulait tuer Rick pour laisser la place à Carl

Robert Kirkman a mis un point final à sa série de comics The Walking Dead. Mais l’histoire aurait dû être bien différente. L’auteur voulait en effet tuer Rick dès le début, et c’est Carl qui serait devenu le héros.

Dans les comics The Walking Dead, Rick aurait dû disparaître très tôt. Robert Kirkman avait en effet prévu que Shane le tue, ce qui aurait donné naissance à une rivalité entre ce dernier et Carl, qui serait alors devenu le nouveau héros de la saga.

Carl aurait pu prendre le rôle de son père – Crédit : AMC

Dans la série, Rick tue Shane d’un coup de couteau. Lorsqu’il se transforme en zombie, le jeune Carl l’achève avec une balle dans la tête. Dans les comics, c’est le fils du Shérif qui tue directement son ancien collègue. Mais à l’origine, c’est tout l’inverse qui devait se produire. Kirkman voulait en effet que Shane tue Rick sous les yeux de Carl.

Le jeune garçon aurait assisté secrètement à la scène. Cet événement l’aurait poussé à nourrir un profond désir de vengeance. Mais Carl ne se serait pas tout de suite débarrassé de Shane. Ce dernier aurait continué à mentir au reste du groupe, devenant même leur principal leader. « Shane aurait été le premier vrai grand méchant de la BD, et il aurait été avec le groupe, du même côté qu’eux, l’ennemi dormant dans la tente d’à côté. », explique Robert Kirkman.

Le meurtre de Rick aurait bien sûr créé d’énormes tensions entre Carl et Shane. Le fils de Rick aurait pu alors mettre en place un plan machiavélique pour éliminer Shane et venger son père. Il aurait néanmoins attendu un certain temps avant de l’exécuter, de peur que quelque chose n’arrive à sa mère. « Le focus du livre se serait déplacé sur Carl dans une certaine mesure, car il avait trop peur de dire à Lori ce qu’il avait vu, de peur que Shane ne la tue aussi. ».

Carl aurait pris la place de Rick

Si Rick, puis Shane, avaient tous deux été tués, Carl serait devenu le nouveau héros de la saga. Dans la série, le personnage meurt dans la saison 8. Si le show AMC avait suivi l’idée originale de Kirkman, le jeune garçon aurait pris la place de son père. Mais faire partir le charismatique Andrew Lincoln dès le début de la série aurait sans doute déplu au public. Le départ du shérif dans la saison 9 avait déjà été difficile à digérer. La mort de Shane a permis à Rick de prendre le rôle de leader dont le groupe de survivants avait tant besoin avant d’affronter le Gouverneur, premier grand méchant de The Walking Dead.

