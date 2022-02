The War of the Rohirrim : le film d’animation du Seigneur des Anneaux sortira en 2024

The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim a enfin une date de sortie officielle. Warner Bros. Pictures vient de confirmer que le film d’animation du Seigneur des Anneaux sortira en 2024.

Tout le monde parle de la série Amazon du Seigneur des Anneaux dont la bande-annonce vient d’être dévoilée, mais il ne faut pas non plus oublier le film d’animation en cours de préparation. C’est probablement pour cette raison que Warner Bros. Pictures vient d’annoncer sa date de sortie. The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim sortira le 12 avril 2024.

The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim – Crédit : Warner Bros. Pictures

Depuis son annonce en juin 2021, le film d’animation est réalisé par Kenji Kamiyama avec le producteur Joseph Chou qui tous les deux travaillé sur la série animée Blade Runner : Black Lotus. Le studio d’animation Sola Entertainment est responsable de la production de The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim.

Le Seigneur des Anneaux : The War of the Rohirrim se déroule 200 ans avant les évènements de la trilogie

Le film d’animation The War of the Rohirrim se déroule environ 200 ans avant les évènements du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. D’après un rapport de Variety, « The War of the Rohirrim explorera les exploits de Helm Hammerhand, le roi du Rohan et la création de Fort-le-Cor, la forteresse présentée dans ‘Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours’ de Peter Jackson ».

En plus de la date de sortie, un concept art de The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim ont également été dévoilés. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, le film d’animation tire son inspiration artistique des six longs-métrages de la Terre du Milieu réalisés par Peter Jackson.

A new #LordOfTheRings original anime feature titled “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” is set for release in April 2024.



Variety can exclusively reveal the first look at the film’s concept art: https://t.co/1XzjXccQ2U pic.twitter.com/wHuBGVytwq — Variety (@Variety) February 14, 2022

Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou gèrent l’écriture du scénario qui est basé sur un projet antérieur de Jeffrey Addiss et Will Matthews. John Howe, célèbre illustrateur de l’univers du Seigneur des anneaux, travaille sur le film d’animation avec Richard Taylor qui est un concepteur d’effets visuels. Au niveau du casting, les acteurs n’ont pas encore été révélés, mais ils devraient l’être bientôt. La scénariste Philippa Boyens qui participe aussi au développement du film a déclaré que : « je suis en admiration devant le talent créatif qui s’est réuni pour donner vie à cette histoire épique et palpitante, de la maîtrise de Kenji Kamiyama à un casting vraiment stellaire ».

Enfin, nous ne savons pas encore grand-chose sur Le Seigneur des Anneaux : The War of Rohirrim. Les fans attendent avec impatience de découvrir les premières images du film d’animation.

Source : Superherohype