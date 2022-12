The Witcher Blood Origin : que vaut ce spin-off ? Voici les premiers avis

Vous attendez Blood Origin, le spin-off de The Witcher ? Les premiers avis concernant la série Netflix viennent de tomber ! Résumé.

Voici ce que pensent les critiques de ce spin-off © Netflix

Henry Cavill n’est plus Geralt de Riv. Remplacé par Liam Hemsworth, l’acteur britannique se concentre désormais sur Superman. Mais l’univers progresse malgré son départ avec la venue prochaine de Blood Origin sur Netflix. Un spin-off de The Witcher se déroulant avant la série principale. L’occasion pour la mythologie de se dévoiler.

Comme toujours, des chanceux ont pu découvrir la série en avant-première, voici les premiers avis !

Les premiers avis parlent d’un bon divertissement

The Witcher Blood Origin reste divertissant mais n’est pas forcément très marquant. Voici l’ambiance générale parmi les premiers avis à propos de ce spin-off qui arrive prochainement sur Netflix. Slash Film estime qu’il s’agit d’un « conte folklorique fantastique divertissant, qui se laisse regarder même sans connaître la franchise ». Collider n’est pas aussi convaincu en expliquant que The Witcher Blood Origin « tente d’introduire un préquel convaincant à The Witcher mais tombe à plat »

AIPT TV se montre moins sévère. Le média pense que « Blood Origin est une bonne série stand-alone avec des personnages intéressants et de l’action prenante. Mais les fans risquent d’être déçus par sa place dans l’univers ».

Selon l’ensemble des retours, The Witcher Blood Origin est solide à ses débuts puis s’essouffle progressivement. Malgré tout, il semble que la série reste un ajout utile à la mythologie de l’univers. Reste à savoir si les critiques mitigées ne vont pas faire vaciller la franchise que Netflix souhaite créer. Rappelons que le service de streaming a officialisé… un spin-off destiné aux enfants. Affaire à suivre !

The Witcher Blood Origin reste un bon moyen d’attendre la saison 3 de The Witcher. Ces épisodes auront la lourde tâche d’introduire Liam Hemsworth dans la peau de Geralt de Riv. Les fans risquent d’être mécontents !

C’est à Noël, le 25 décembre, que The Witcher Blood Origin arrive sur Netflix.

