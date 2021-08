The Witcher : Le cauchemar du Loup livre son violent trailer avec le retour d’un personnage majeur

Crédit : Netflix

Netflix cartonne grâce à de nombreuses séries exclusives. On pense immédiatement à Stranger Things, dont la quatrième saison a livré une date en plus d’un teaser. Et depuis plus d’un an, les fans sont au rendez-vous pour suivre les aventures de Geralt de Riv. Henry Cavill, passé à côté du rôle de James Bond, incarne le personnage dans cette adaptation télévisée. L’adaptation télévisée d’une franchise littéraire popularisée par CD Projekt RED. Et alors que la saison 2 de The Witcher arrive, les fans vont pouvoir patienter avec un spin-off en août sur Netflix. Un spin-off appelé Le cauchemar du Loup et un ultime trailer révélé. Et bonus : la vidéo est accompagnée d’un poster !

Une figure paternelle pour Geralt de Riv

Après un teaser, Netflix dévoile le trailer de The Witcher : le cauchemar du Loup. Une série animée se déroulant avant les événements du live-action avec Henry Cavill. La vidéo montre beaucoup de violence, de la puissante magie, de nouveaux personnages et un visage bien connu. Celui de Vesemir, la figure paternelle de Geralt de Riv. Ce dernier est ici le protagoniste, déjà apparu dans la franchise vidéoludique de CD Projekt RED. Le cauchemar du Loup promet donc une intrigue très politique se déroulant avant le monde que les fans connaissent.

The Witcher : Le cauchemar du Loup est prévu pour sortir avant la seconde saison de The Witcher. L’occasion pour Netflix d’introduire Vesemir. Le personnage sera incarné par Kim Bodnia dans la série en live-action mais prête également sa voix dans ce préquel animé. Même schéma pour Graham McTavish. Ce dernier double Sigismund Djikstra dans Le cauchemar du Loup et le jouera dans la saison 2 de The Witcher. Les projets sont liés.

Rappelons que la période explorée dans Le cauchemar du Loup n’a que rarement été évoquée dans les romans de Andrzej Sapkowski. Encore moins dans la franchise de jeux vidéo.

Vesemir, un nom connu des fans

Vesemir est déjà apparu dans les jeux The Witcher – Crédit : CD Projekt RED

The Witcher : Le cauchemar du Loup est l’occasion idéale d’enrichir la mythologie de la licence polonaise. Une licence désormais connue dans le monde entier. Et que les fans se rassurent : la série animée prochainement sur Netflix. C’est le 23 août que cette dernière sera publiée par le service de streaming. De quoi faire patienter avant les épisodes additionnels de la série en live-action.

Source : CBR