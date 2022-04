The Witcher : le livre de cuisine officiel avec 80 recettes est disponible en précommande

Après une série Netflix dont la saison 3 se fait impatiemment attendre par les fans, la franchise de jeux vidéo développée par le studio polonais CD Projekt RED va avoir droit à son livre de cuisine officiel. Vous allez pouvoir cuisiner des mets raffinés et savoureux comme ceux que Geralt de Riv pourrait déguster. Eh oui, le Sorceleur fait parfois des pauses gourmandes entre deux chasses aux monstres.

Le livre de cuisine de The Witcher – Crédit : CD Projekt RED

The Witcher Cookbook est déjà disponible en précommande sur Amazon, Target, Walmart et d’autres boutiques américaines. Il est vendu à 35 $, mais sa couverture officielle n’a pas encore été dévoilée. Créé par Nerd’s Kitchen avec CD Projekt RED, les recettes ont été écrites par Anita Sarna et Karolina Krupecka. D’ailleurs, CD Projekt a confirmé le développement d’un nouveau jeu The Witcher sous Unreal Engine 5. En dehors du médaillon qui représente un lynx et indique peut-être l’arrivée d’un nouveau personnage principal, nous n’en savons pas plus pour le moment.

80 recettes savoureuses inspirées de l’univers de The Witcher

Le livre de cuisine de The Witcher contiendra 80 recettes tirées de la franchise de jeux vidéo. « Faites un voyage culinaire à travers le monde fantastique de The Witcher avec des recettes soigneusement imaginées et savoureuses inspirées par l’univers de The Witcher, les personnages et les traditions », selon la description officielle.

Take a culinary journey through the Continent with The Witcher Cookbook — created by Anita Sarna and Karolina Krupecka of @WitcherKitchen & @NerdsKitchen, it includes 80 mouthwatering recipes inspired by the world of The Witcher games!



Pre-order now: https://t.co/RG8os78PRS pic.twitter.com/QPvEK4ipKH — The Witcher (@witchergame) March 31, 2022

Les recettes de The Witcher sont encore mystérieuses. Nous savons seulement que les plats seront suffisamment diversifiés pour plaire à tout le monde. Il y en aura assurément pour tous les goûts et régimes alimentaires. Un bol de ragoût parfumé, des fruits cuits au four, un repas rustique, une collation aromatique, du poisson frais, des boissons nordiques et bien d’autres seront à découvrir.

« Fourragez sur la route périlleuse de Kaer Morhen pour apprendre les secrets comestibles du donjon du Sorceleur. Transportez votre cuisine dans un autre monde avec les senteurs et les saveurs tentantes de The Witcher Cookbook », a annoncé Nerd’s Kitchen. Enfin, le livre de cuisine de The Witcher sera disponible à partir du 25 octobre 2022.

