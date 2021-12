TikTok change son algorithme de recommandation pour vous éviter de voir toujours les mêmes vidéos

L’algorithme de recommandation de TikTok alimente la section « Pour toi » qui propose des vidéos tendance sélectionnées pour chaque utilisateur. Le réseau social se sert notamment des likes et des commentaires pour déterminer les vidéos adaptées à chaque utilisateur. Par exemple, si vous avez tendance à liker des vidéos de chatons, TikTok vous proposera plus de vidéos d’animaux dans la section « Pour toi ».

TikTok – Crédit : Hello I’m Nik / Unsplash

Néanmoins, cet algorithme peut aussi se révéler problématique lorsqu’il propose toujours les mêmes vidéos. La répétition de vidéos similaires peut avoir des conséquences négatives. TikTok a lui-même reconnu que « certains types de vidéos peuvent parfois renforcer par inadvertance une expérience personnelle négative ».

TikTok ne veut plus recommander plusieurs vidéos sur le même thème à la suite pour améliorer l’expérience utilisateur

Le réseau TikTok a annoncé dans un communiqué de presse que : « nous testons des moyens d’éviter de recommander une série de contenus similaires ». Il peut s’agir de vidéos sur le régime alimentaire, la perte de poids ou la rupture amoureuse. Ces thèmes ne sont évidemment pas problématiques en eux-mêmes. Cependant, voir plusieurs vidéos de l’un de ces thèmes peut effectivement causer une expérience négative.

L’objectif de TikTok est donc de proposer un contenu varié avec des vidéos de différentes catégories. Pour y parvenir, il travaille avec « des experts de la médecine, de la psychologie clinique, de l’éthique de l’IA et avec des membres de notre Content Advisory Council et de notre communauté ». Le contenu partagé sur TikTok n’est pas toujours négatif puisqu’une jeune fille disparue a pu être sauvée grâce à un geste popularisé sur la plateforme. Cela n’empêche cependant pas que des vidéos toxiques et dangereuses soient postées quotidiennement sur le réseau. TikTok doit donc faire en sorte que certaines vidéos n’atteignent jamais les recommandations de certains utilisateurs.

Enfin, cette annonce de TikTok survient au moment où les réseaux sociaux sont pointés du doigt pour la toxicité de leurs contenus et la dangerosité de leurs algorithmes. Récemment, un rapport a indiqué qu’Instagram facilite l’accès à la drogue aux adolescents avec son algorithme. La plateforme est aussi accusée d’exploiter les enfants dans l’intérêt du profit.

Source : Screen Rant