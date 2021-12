TikTok : l’influenceur White Dolemite créé la polémique

On ne présente plus cet influenceur qui cartonne sur la plateforme TikTok. Mais depuis quelques jours, White Dolemite semble être dans la tourmente. En cause, son comportement jugé impardonnable par le public. En effet, une courte vidéo partagée sur Reddit montre le jeune homme très agressif envers une victime involontaire de ses célèbres prank. Une attitude jugée inadmissible pour beaucoup qui risque de coûter cher à cette star de la toile.

Un influenceur dans la tourmente – Crédit : Twitter / @WhiteDolemite

Alors qu’il s’apprête à jouer un nouveau tour en public, White Dolemite s’en est physiquement pris à sa cible. La petite amie de ce dernier s’est interposée pour essayer de maîtriser la situation, en vain.

Quand une farce vire au drame pour White Dolemite

L’influenceur serait-il mauvais joueur ? Tout porte à le croire. Et cette séquence pourrait rappeler celle de l’arroseur arrosé. Visiblement la cible n’a pas apprécié l’humour du jeune homme. La victime finit par lâcher violemment l’objet qu’elle a entre les mains. Il n’en faut pas davantage à White Dolemite pour changer de comportement, allant jusqu’à asséner un coup du poing violent à sa cible.

La scène a (heureusement) été filmée. Elle est visible dans son intégralité ici. Postée sur Reddit, elle est rapidement devenue virale. Dans les commentaires, les utilisateurs n’ont pas mâché leurs mots pour critiquer ce geste, jugé impardonnable. Depuis, l’influenceur a littéralement disparu des réseaux sociaux. Son compte TikTok a tout bonnement été supprimé. Ne reste que des comptes fans qui relaient certaines de ses anciennes vidéos. On ignore si la victime a porté plainte. Mais White Dolemite devra sans doute rapidement répondre de son acte.

Ce n’est certes pas la première fois qu’une star du web dérape. Mais le recours à la violence physique n’est en rien pardonnable. Espérons que le jeune homme se rende compte de la conséquence d’un tel acte !

Source : We Got This Covered