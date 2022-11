Twitter : Elon Musk propose une certification payante à 8 $/mois

Le badge bleu de certification Twitter a toujours été compliqué à obtenir. Un compte doit remplir certains critères de notoriété, avoir une identité authentifiée et être suffisamment actif pour demander une certification. Néanmoins, Elon Musk qui vient de faire l’acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars veut rendre la certification accessible à tous les utilisateurs. Il espère ainsi mettre fin au « système actuel des seigneurs et des paysans ».

Twitter © Souvik Banerjee / Unsplash

Dans sa démarche de faire de Twitter une plateforme « chaleureuse et accueillante pour tous », Elon Musk propose de faire payer la certification des comptes. Cette fonctionnalité sera comprise dans l’abonnement Twitter Blue. Pour le moment, Twitter Blue est uniquement disponible aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il coûte 4,99 $/mois et donne accès à plusieurs fonctionnalités comme le bouton « modifier » pour éditer un tweet après l’avoir posté.

L’abonnement Twitter Blue à 8 $/mois donnera accès à la certification de compte et à d’autres fonctionnalités

Elon Musk a annoncé une nouvelle version de Twitter Blue qui coûtera 8 $/mois et qui comprendra la certification de compte. Il a aussi précisé que le prix sera « ajusté par pays au prorata de la parité de pouvoir d’achat ». En plus de la certification de compte, l’abonnement Twitter Blue à 8 $/mois permettra d’être prioritaire dans les réponses, les mentions et la recherche, « ce qui est essentiel pour vaincre les spams et les arnaques », selon Elon Musk. Les abonnés pourront également publier des contenus audio et vidéo plus longs et verront deux fois moins de publicité que les autres.

Price adjusted by country proportionate to purchasing power parity — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Initialement, Elon Musk voulait faire payer la certification des comptes 20 $/mois. L’auteur Stephen King avait alors immédiatement réagi en tweetant que : « 20 $ par mois pour conserver mon badge bleu ? Merde ! Ils devraient me payer ». Elon Musk lui avait répondu que : « nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ? »

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8? — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Pour le moment, Elon Musk n’a pas encore annoncé quand la certification de compte à 8 $/mois sera disponible. Il compte aussi sur l’abonnement Twitter Blue pour créer « une source de revenus pour récompenser les créateurs de contenu », mais nous n’avons pas encore plus de détails.

Source : The Verge