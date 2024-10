Uber met en place les courses pour les adolescents, où les parents peuvent superviser

© Unsplash

Uber, vous connaissez, il s’agit d’un service de VTC (chauffeur individuel), un peu comme un taxi, ou pas. Lorsque vous décidez de prendre un Uber, vous ne le hélez pas dans la rue. Vous sortez votre smartphone et vous vous connectez à l’application pour commander un chauffeur.

Pour utiliser Uber, dans n’importe quel pays ou ville du monde où le service est présent, rien de plus simple. Ouvrez l’application Uber sur votre smartphone. Connectez-vous avec votre compte. L’application vous localise. Indiquez où vous souhaitez vous rendre. L’application est toujours dans votre langue et ainsi, vous n’avez pas de problème pour demander un taxi dans une langue que vous ne connaissez pas.

L’application calcule le tarif en fonction du type de véhicule que vous aurez choisi et de la distance de la course (et du véhicule par rapport à vous au moment de la commande). Il ne vous reste qu’à attendre que la voiture arrive.

L’application Uber vous donne le modèle du véhicule, sa plaque et le nom du chauffeur et sa note. Dans certains endroits très fréquentés (comme les aéroports) vous aurez même parfois un code d’accès à donner pour confirmer que c’est bien vous qui avez commandé la voiture.

Notez que les véhicules de chauffeurs Uber sont souvent des voitures modernes, et encore plus souvent électriques. Vous pouvez même calculer votre impact environnemental.

Uber pour les adolescents, comment ça marche ?

Pour avoir un compte Uber et donc commander une voiture pour aller d’un point A à un point B, il faut avoir plus de 18 ans. Or, il arrive parfois que nos Ados oublient l’heure pour rentrer et qu’il n’y ait plus de bus, ou que nous ne puissions pas aller les chercher, etc.

Dans ces cas-là, l’utilisation d’un chauffeur VTC peut être une solution sécurisante pour le parent, à condition qu’il sache où l’enfant se trouve à tout moment.

C’est ce que propose la nouvelle offre Uber pour ados qui vient tout juste d’arriver en France. A l’exemple de Uber For Teens qui existait déjà pour les USA, l’Italie, le Portugal, la Suisse, l’Autriche ou la Belgique.

Le principe est simple. Si vous disposez d’un compte Uber (que vous pouvez créer gratuitement), vous pouvez activer l’option Famille. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre compte puis cliquez sur Profil Familial. À partir de cet endroit, vous pourrez envoyer une invitation à utiliser Uber à votre adolescent.

L’adolescent pourra alors installer Uber sur son smartphone et commander une course lorsqu’il en a besoin. Pour l’accepter à bord de son véhicule, le chauffeur devra lui demander un code PIN, que l’application lui aura fourni.

Lorsque l’adolescent déclenche une course, l’adulte auquel il est relié reçoit une notification et peut suivre la course comme s’il était lui-même dans la voiture. Notez par ailleurs que c’est le mode de paiement enregistré sur le compte de l’adulte qui sert à payer la course, mais il semble qu’une option permettant de définir un budget muscle soit disponible.

Pour l’instant Uber pour Adolescent sera disponible dans une poignée de villes française : Paris et région parisienne bien sûr, mais aussi Amiens, Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Perpignan, Strasbourg et Toulouse.