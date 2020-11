Un Youtubeur de 17 ans crashe la Pagani Huayra de son père à 3,7 millions de dollars

Un adolescent de 17 ans a accidenté la voiture de son père, mais celle-ci est un modèle très rare, une Pagani Huayra Roadster. Conduire la voiture de vos parents est toujours une entreprise risquée, mais lorsque cette voiture vaut plus de 3 millions de dollars, le risque est encore plus grand.

La voiture appartiendrait au milliardaire Tim Gillean. Son fils, lui, est un jeune YouTubeur de 17 ans, Gage Gillean, qui se fait appeler GG Exotics sur la plateforme de vidéos en ligne de Google.

Pagani Huayra accidentée – Crédit : zane_ferraro / instagram

Ce n’est pas la première fois qu’un influenceur est responsable d’un accident dans une voiture de luxe. En effet, un influenceur récemment a été arrêté après avoir causé un accident mortel avec sa Lamborghini Aventador. D’autres accidents ont aussi été dramatiques. Récemment, une Tesla Model 3 a été accidentée à 160 km/h, et des débris de batterie ont enflammé une maison à proximité. Un autre conducteur avait survécu à un terrible accident avec sa Model 3 et juré d’en racheter une.

La Pagani Huayra violette était un modèle unique

Il y a à présent une Pagani Huayra de moins qu’avant sur Terre après que l’hypercar en carbone ait été crashée à Dallas, au Texas. D’après les photos, la voiture est manifestement détruite et irréparable. Le jeune garçon aurait perdu le contrôle de la voiture et l’a accidentée. On peut voir que l’avant du véhicule est écrasé vers l’intérieur, et que l’essieu avant a cédé. Tous les airbags semblent avoir été déployés.

Il faut noter que cet accident aurait pu être dramatique, mais les dégâts ne sont que matériels. En effet, le YouTuber GG Exotics et son ami semblent tous deux en bonne santé. On peut voir sur les vidéos qu’ils se tiennent sur le bord de la route.

La Pagani en question a été vue pour la première fois à Philadelphie en 2019 et a été récemment acquise par le propriétaire actuel quelques mois seulement auparavant. De couleur or et violet, c’était la seule Pagani en fibre de carbone violette au monde. Elle possède un V12 biturbo et une fonction d’aérodynamisme actif. Il resterait à la famille plusieurs voitures de luxe. Leur garage serait composé d’une Ferrari LaFerrari, une McLaren Senna, une Bugatti Chiron Sport, une Lamborghini Urus et la voiture personnelle de GG Exotics : une berline C63 AMG

Source : The Drive