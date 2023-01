Un AirTag aide à retrouver une voiture volée facilement

Les AirTags sont très populaires depuis leur sortie en 2021. Grâce à sa petite taille et sa longue autonomie, le tracker d’Apple permet de retrouver très facilement ses affaires perdues. Il suffit de le glisser dans son porte-monnaie, dans son sac, dans sa valise ou encore de l’accrocher à ses clés de maison pour ne plus jamais rien perdre. Récemment, une femme a suivi l’incroyable voyage de sa valise perdue grâce à l’AirTag glissé dans le bagage. L’AirTag permet aussi de retrouver des voitures volées.

Un AirTag accroché à la clé d’une voiture © Eddie Pipocas / Unsplash

Aux États-Unis et plus précisément à Détroit, un homme s’est fait voler sa voiture. Il avait heureusement laissé un AirTag à l’intérieur. Il a donc pu suivre l’itinéraire des voleurs pour les retrouver et espérer récupérer sa voiture. Un officier de police en civil s’est rendu sur place, mais il a failli y laisser la vie.

Les AirTags permettent de retrouver soi-même les voleurs, mais il ne faut pas se prendre pour un super-héros

Le propriétaire de la voiture volée a informé les autorités locales de la localisation du véhicule retrouvé grâce à son AirTag. Un officier de police en civil y est donc allé pour récupérer la voiture, mais il n’avait pas de renforts avec lui. Les voleurs se sont montrés particulièrement agressifs en tirant sur la voiture du policier à multiples reprises.

La confrontation avec les voleurs était tellement violente qu’une balle a touché l’appui-tête du siège du policier. Ce dernier en est sorti indemne et les deux voleurs ont finalement été arrêtés. Les autorités américaines en ont donc profité pour rappeler qu’il faut toujours contacter la police au lieu de confronter soi-même des criminels. Il ne faut pas non plus hésiter à appeler la police si on se sent en danger, comme lorsque des harceleurs mettent des AirTags dans les voitures de leurs victimes pour les pister.

Oui, les AirTags permettent à n’importe qui de retrouver un objet volé, quelle que soit sa taille, mais certains ont tendance à se prendre pour des super-héros. Ce n’est pas parce qu’ils ont retrouvé eux-mêmes la piste des voleurs qu’ils peuvent aller récupérer leur bien sans avertir les forces de l’ordre. C’est comme ça qu’un homme a eu le nez cassé après avoir voulu récupérer lui-même sa moto à New York.

Source : autoevolution