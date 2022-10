Un faux astronaute escroque une Japonaise qui lui paye un billet de retour vers la Terre

Un escroc s’est fait passer pour un astronaute qui n’avait plus les moyens de revenir sur Terre. Il a arnaqué une femme japonaise qui lui a payé un billet de retour vers la Terre à plus de 31 000 euros.

Ce n’est pas une blague ou une fake news. Un escroc a véritablement réussi à se faire passer pour un astronaute qui n’avait plus assez d’argent pour revenir sur Terre. Il a escroqué une femme japonaise de 65 ans rencontrée en ligne sur Instagram. Comme le média japonais Yomiuri shinbun l’a rapporté, les deux ont commencé à échanger des messages sur Instagram le 28 juin 2022.

Un astronaute dans l’espace © Askeuhd, CC BY-SA 4.0

L’escroc lui a fait croire qu’il était un cosmonaute à bord de la Station spatiale internationale. Au fur et à mesure des messages, il lui a avoué son amour. Il lui a même promis de l’épouser une fois de retour sur Terre. Le problème ? Il n’avait pas les moyens de payer son billet de retour. La Japonaise lui a donc offert son billet de retour avant de se rendre compte de la supercherie.

La Japonaise s’est rendu compte de l’arnaque après lui avoir envoyé plus de 31 000 euros

Au total, la Japonaise lui a envoyé la somme de 4,4 millions yens. C’est un peu plus de 31 000 euros. Cette fausse relation à longue distance entre l’orbite terrestre et la Terre n’a cependant pas réussi à durer. En effet, la victime a fini par se lasser des demandes monétaires à répétition. Elle a effectué 5 transferts d’argent entre le 19 août et le 5 septembre avant de le dénoncer à la police.

Pour lui faire croire à son histoire, l’escroc publiait des images de l’espace sur son compte Instagram. Les astronautes dévoilent régulièrement des images sublimes de la Terre, donc ce n’est pas compliqué d’en trouver sur la toile. Il lui parlait aussi de la NASA et de la JAXA.

Néanmoins, le reste de son histoire ne tenait pas debout, mais la Japonaise ne s’en est pas rendu compte. Non, les astronautes ne peuvent pas passer leur temps à scroller sur Instagram et ils ne réservent pas de billet de retour comme dans un aéroport pour revenir sur Terre. Les astronautes privés comme William Shatner pour qui le voyage dans l’espace ressemblait à un enterrement peuvent réserver des billets, mais le retour est toujours inclus.

D’ailleurs, en dépit des tensions avec la Russie, il y a toujours plusieurs cosmonautes à bord de l’ISS. Il y a seulement quelques jours, Anna Kikina qui est la seule cosmonaute femme en service actif a rejoint l’ISS à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX. En effet, la Russie ne quittera pas l’ISS avant 2028.

Source : Gizmodo