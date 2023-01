Un iPhone explose subitement en pleine nuit, leur maison a failli brûler (vidéo)

L’explosion de l’iPhone 4 © Facebook Brian Leisgang

Certaines pratiques néfastes mettent profondément à mal nos pauvres smartphones. Les mauvaises habitudes de charge diminuent notamment l’espérance de vie de votre téléphone. Et dans certains cas, elles peuvent même mettre en danger votre vie. Si les explosions du Galaxy Note 7 avaient fait couler beaucoup d’encre il y a quelques années, les smartphones à la pomme ne sont pas épargnés par les risques liés à la batterie.

Illustration dans l’Ohio où Brian et Jennifer Leisgang viennent de conter leur mésaventure sur Facebook, vidéo à l’appui. “Nous avons eu beaucoup de chance d’éviter qu’un incendie éclate dans notre maison”, commencent-ils en préambule avant de développer. Au moment d’aller se coucher, les enfants avaient laissé le vieil iPhone 4 familial en charge dans la cuisine. Mal leur en a pris puisque celui-ci a explosé subitement dans la nuit avant de prendre feu.

Pourquoi il ne faut pas laisser son iPhone en charge sans surveillance

“Heureusement, nous venions de nettoyer le comptoir hier, car il y avait beaucoup de livres scolaires et de papiers à cet endroit”, se félicitent-ils. Autant dire que si aucun rangement n’avait été fait, le feu se serait rapidement propagé avec toutes les conséquences tragiques que cela implique. Au petit matin, le comptoir était jonché de fragments d’iPhone et de suie noire.

Plus de peur que de mal mais l’iPhone 4, vieux de 10 ans, aurait très pu brûler toute la maison. Le couple a posté la vidéo à des fins de prévention. “J’espère que partager cela permettra d’aider à prévenir un incendie dans la maison de quelqu’un d’autre”, indique-t-il. Vous l’aurez compris, il faut éviter à tout prix de recharger votre smartphone pendant la nuit, d’autant plus si ce dernier est ancien.

Les batteries lithium-ion ont une plage de température de fonctionnement très limitée et peuvent gonfler avec le temps (en raison du gaz libéré par les produits chimiques à l’intérieur). Lorsque la tension descend en dessous d’un certain seuil, elles ne peuvent plus se recharger correctement et génèrent une chaleur excessive.