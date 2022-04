Un premier téléphone pliable OnePlus se prépare à une sortie mondiale

Le célèbre fuiteur de news de smartphone, Yogesh Brar, affirme que OnePlus travaille sur un nouveau produit phare : un smartphone pliable. Le modèle pourrait s’inspirer beaucoup du Find N, un petit smartphone pliable lancé plus tôt cette année par la marque mère de OnePlus, OPPO. En fait, il y a de fortes chances que OnePlus rebaptise simplement l’OPPO Find N et le commercialise comme son premier téléphone pliable.

L’OPPO FIND N – Crédits : OPPO

Les téléphones pliables sont devenus de plus en plus populaires au fil des ans, en grande partie grâce à des appareils tels que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 de Samsung, ainsi que le Mate X2 de Huawei. D’autres appareils pliables remarqués, comme l’Oppo Find N, ont également été lancés au cours de l’année écoulée, tandis que de nombreux autres, comme le Vivo X Fold et le Huawei Mate X3, seraient en préparation.

L’OPPO FIND N a déjà convaincu

Le Find N est largement reconnu comme l’un des meilleurs appareils pliables du marché, grâce à son excellent design et sa bonne conception. Le téléphone est alimenté par la meilleure puce disponible chez le constructeur pour la génération précédente : le Snapdragon 888 de Qualcomm. Il dispose également d’un maximum de 12 Go de RAM et d’un stockage colossal de 512 Go. En terme d’écrans, l’Oppo Find N utilise un panneau AMOLED LTPO pliable de 7,1 pouces 1920 x 1792 ainsi qu’un écran de couverture AMOLED de 5,49 pouces 1972 x 988.

Malheureusement, le modèle a été jusqu’à maintenant réservé au marché chinois, le fief de la marque OPPO. OPPO fait partie de l’immense collection de marques du constructeur BBK. Ce dernier possède également Vivo, Realme, iQOO et OnePlus qui nous intéresse ici. Ce ne serait pas la première fois que du matériel est transféré d’une marque à l’autre. Dans le cas de OnePlus, ses smartphones phares ont traditionnellement été des variantes de la série OPPO Find R.

Un secteur du marché disponible

Aux USA, très peu de modèles pliable ont été commercialisés jusqu’à présent. Ainsi, en proposant un téléphone de facture de qualité, mais au prix bien plus abordable que le leader Samsung qui continue de miser sur les martphones pliables, OnePlus bénéficierait presque d’un marché à lui tout seul.

Auparavant, en 2020, le PDG de OnePlus, Pete Lau, avait exprimé son désintérêt pour les téléphones pliables, affirmant que la société ne pensait pas qu’ils valaient la peine d’investir.

« Nous n’avons pas trouvé que l’avantage ou la valeur significative apportée [par un modèle pliable] ai compensé les lacunes ou les inconvénients de l’état actuel de la technologie ».

Maintenant, après deux années, une technologie plus au point et une telle place encore libre sur le marché, il ne serait pas surprenant qu’il ai changé d’avis.

À lire aussi > Test OnePlus 10 Pro : un rapport qualité-prix toujours aussi convaincant

Source : PriceBaBa