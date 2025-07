Une centrale solaire dans l’espace, le projet colossal chinois pour une énergie sans fin

La Chine ambitionne une centrale solaire spatiale pour fournir une énergie ininterrompue

La Chine s’apprête à franchir un cap historique en matière d’énergie propre avec un projet à la fois audacieux et novateur : la création d’une centrale solaire dans l’espace. Ce concept, digne de la science-fiction, pourrait bien modifier durablement les équilibres énergétiques mondiaux.

L’idée est simple sur le papier. Cela implique l’envoi dans l’espace de panneaux solaires capables de capter en permanence l’énergie du soleil, sans interruption due à la météo et à l’alternance jour-nuit. Bien évidemment, en dehors de l’atmosphère, la lumière solaire est plus intense et constante, permettant une captation d’énergie bien plus efficace qu’au sol. Grâce à l’absence de poussière et de conditions climatiques changeantes, les performances des installations en orbite seraient optimales.

Mais la transformation de cette énergie en électricité utilisable sur Terre reste un défi de taille. Pour y parvenir, les ingénieurs chinois comptent transmettre l’énergie captée via des micro-ondes ou des faisceaux laser, orientés vers des stations de réception terrestres. Ce principe, encore en phase expérimentale, s’inspire de travaux récents menés notamment par des chercheurs de Caltech aux États-Unis. Ces expérimentations laissent entrevoir la faisabilité d’une telle transmission à grande échelle, mais plusieurs obstacles techniques doivent encore être levés.

Un projet d’envergure spatiale pour capter le soleil sans interruption

La centrale solaire spatiale envisagée par la Chine pourrait atteindre des dimensions colossales. Avec un diamètre d’un kilomètre, elle aurait la capacité de produire jusqu’à 100 milliards de kilowattheures par an, soit l’équivalent de la production du gigantesque barrage des Trois Gorges. Un tel exploit technologique placerait la Chine en tête de la course mondiale à l’innovation énergétique.

La mise en œuvre de cette infrastructure implique cependant une logistique spatiale sans précédent. La structure devra être assemblée en orbite. Sa construction nécessite donc une extrême précision dans un environnement en apesanteur. Des collaborations internationales sont d’ailleurs en cours pour accélérer le développement des solutions nécessaires.

Si ce projet aboutit, il pourrait profondément bouleverser les modes actuels de production énergétique. Outre une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre, il ouvrirait la voie à une énergie ininterrompue et potentiellement illimitée. Une telle avancée pourrait inspirer d’autres nations et initier une nouvelle ère d’investissements dans l’énergie solaire spatiale.

