Une super éruption solaire pourrait bientôt se produire avec des conséquences désastreuses pour la Terre

Des chercheurs ont analysé des données de plus de 2500 étoiles similaires au soleil, et en concluent qu’une super éruption solaire pourrait survenir dans les prochaines années, avec des conséquences dévastatrices pour notre civilisation.

Cette année 2024 a été particulièrement active pour le Soleil, mais c’était attendu. Il est en pleine ébullition ces derniers temps. Il a inversé son champ magnétique cet été, ce qui ne lui arrive que tous les 11 ans, et a subi de nombreuses éruptions solaires, ce qui a perturbé certains systèmes électriques sensibles, comme les satellites.

Mais la super éruption solaire qui devrait bientôt se produire selon certains scientifiques, est sans précédent et ne se produit que tous les cent ans approximativement.

Natalie Krivova, physicienne solaire à l’institut Max-Planck de recherche sur le Système solaire (MPS) à Göttingen (Allemagne) et son équipe, ont mené une étude relative aux super éruptions solaires. Ils ont analysé les données de plus de 56 000 étoiles collectées par le télescope spatial Kepler de la NASA entre 2009 et 2013, identifiant 2 889 super-éruptions provenant de 2 527 étoiles dont les spécifications sont semblables à celles du Soleil.

Les chercheurs en déduisent que si ces étoiles subissent autant de super éruptions solaires, notre Soleil devrait en subir également régulièrement, ce qui n’augure rien de bon pour notre planète. La dernière éruption majeure enregistrée s’est déroulée en 1859, laissant supposer que la prochaine devrait avoir lieu dans les prochaines années, sans date précise au vu de l’imprévisibilité de l’événement. Tout ce qu’ils savent, c’est sa fréquence, environ 1 fois par siècle. Si la dernière remonte à 1859, soit 165 ans, il est probable que la prochaine soit imminente.

Quelles sont les conséquences d’une super éruption solaire sur la Terre ?

A part quelques belles aurores boréales, la super éruption de Carrington en 1859, n’avait provoqué qu’une surtension dans les lignes télégraphiques, donnant lieu à des incendies. Mais dans notre ère moderne où tout fonctionne à l’électricité, une nouvelle super éruption pourrait avoir des conséquences dramatiques.

Le réseau électrique du monde entier, les satellites (même celui en bois récemment envoyé dans l’espace), les signaux GPS, les systèmes de communication, la radio pourraient être impactés et subir des pannes pendant plusieurs semaines. Sommes-nous prêts à vivre sans électricité ?