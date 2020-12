Une Tesla Model 3 affronte une Audi RS6 Avant sur 400 mètres

La Tesla Model 3 arrivera-t-elle à mettre à l’amende une voiture plus puissante ? Le chaîne YouTube carwow a fait s’affronter la voiture la moins chère de Tesla et une Audi RS6 Avant dans un aéroport dans diverses conditions.

L’Audi RS6 Avant dispose d’un moteur biturbo de 4 litres sous le capot capable de délivrer 600 chevaux et un couple de 800 Nm, beaucoup plus que les 490 chevaux et 660 Nm des deux moteurs électriques de la Tesla.

Tesla Model 3 vs Audi RS6 – Crédit : carwow / YouTube

Les Tesla Model 3 sont d’incroyables concurrentes lors de courses de dragsters. En effet, nous avions déjà pu voir une Tesla Model 3 écraser la Porsche Taycan 4S au 400 mètres départ arrêté, ou encore une autre Tesla Model 3 battre une Lamborghini Huracán sur 800 mètres. Une Audi RS6 Avant pourrait-elle avoir raison de la voiture américaine ?

Tesla Model 3 vs Audi RS6 : qui l’emporte ?

Les deux voitures sont très différentes l’une de l’autre. La Tesla Model 3 est une berline entièrement électrique, tandis que l’Audi RS6 Avant est une berline équipée d’un moteur à essence de huit cylindres. De plus, la Model 3 pèse 1849 kg, tandis que la RS6 pèse 2075 kg. Il est donc très intéressant de voir comment chacune se comporte lors d’une course de dragsters.

Il faut aussi noter que la vitesse maximale de la Tesla Model 3 est limitée à 260 km/h, tandis que l’Audi RS6 Avant peut monter à environ 305 km/h. Les deux voitures peuvent abattre le 0 à 100 km/h en un peu moins de 4 secondes.

Carwow commence à faire s’affronter les véhicules dans une course en départ arrêté. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les deux voitures semblent être presque aussi performantes l’une que l’autre, car le vainqueur est généralement le conducteur qui a le meilleur temps de réaction. On peut néanmoins constater que l’Audi RS6 semble souvent rattraper la voiture du constructeur américain dans les derniers mètres.

Les deux voitures font également d’autres courses à partir d’une vitesse initiale de 50 km/h et la Tesla semble plus à l’aise dans ce domaine. En ce qui concerne la distance de freinage, la Tesla Model 3 l’emporte également d’une courte marge. Dans d’autres domaines tels que la conduite autonome ou la puissance de calcul, « Audi a 2 ans de retard sur Tesla », d’après son propre PDG.

