USB : les câbles et chargeurs vont changer de noms et de logos d’ici la fin de l’année

Câbles USB © Unsplash

Les câbles et les chargeurs USB vont profiter de nouveaux logos et de nouveaux noms, plus simples à comprendre, d’ici à la fin de l’année. Avec ces nouveaux logos, l’USB-IF souhaite faciliter la compréhension des vitesses de transfert de données et des limites de puissance des accessoires.

Suppression du terme SuperSpeed, nouveaux logos et nouvelles appellations

En 2007, le SuperSpeed ​​USB avait été annoncé en même temps que le terme USB 3.0, qui apportait un avantage de vitesse de transfert de données par rapport à l’USB 2.0 (de 0,48 Gbps à 5 Gbps). Puis, en 2022, SuperSpeed ​​avait été introduit en trois versions, avec l’USB 4, plus rapide.

SuperSpeed n’était en revanche pas assez clair, selon l’USB-IF, qui avait décidé, en 2019, de renommer l’USB 3.0 en USB 3.1 Gen 1, l’USB 3.1 en USB 3.1 Gen 2, etc. Ce qui n’était, on ne va pas se le cacher, pas particulièrement clair non plus.

Heureusement, l’USB-IF vient de valider de nouveaux termes : USB 20 Gbps (anciennement USB 3.2 Gen 2 × 2), USB 10 Gbps (anciennement USB 3.2 Gen 2), etc., en supprimant la marque SuperSpeed. Les utilisateurs verront apparaître ces nouveaux termes et de nouveaux logos dès la fin de cette année. Les voici.

Les nouveaux logos et nouveaux noms pour l’USB © USB-IF

Les nouveaux logos et noms apparaîtront sur l’emballage ainsi que sur les câbles. Il inclura à la fois les protocoles de performance et d’alimentation pris en charge par le câble. Les chargeurs afficheront également la puissance maximale sur l’emballage et le protocole de performance pris en charge.

En outre, lorsque l’USB4 2.0 sortira, il sera nommé USB 80 Gbps. La prochaine norme USB offrira des vitesses allant jusqu’à 80 Gbps, soit le double de la vitesse l’USB4 et du Thunderbolt 4.

Source : USB-IF