VLC : regarder gratuitement la télévision en streaming, ce serait bientôt possible

VLC pourrait permettre de regarder la télévision en direct, une fonction attendue par “la jeune génération”

Il s’agira de diffuser des FAST channels comme les chaînes Mango ou Rakuten TV

VLC indique que cette fonctionnalité n’est pas encore confirmée

VLC, c’est un millésime utilisé par des millions de personnes dans le monde, un véritable petit bijou qui prend en charge la technologie RTX Video Super Resolution de Nvidia depuis peu. Et prochainement, ce logiciel âgé de deux décennies pourrait profiter d’une nouvelle fonctionnalité : regarder des chaînes de télévision en streaming.

La télévision depuis VLC pour viser “la jeune génération”

Jean-Baptiste Kempf, président de VideoLAN à qui l’on doit le lecteur VLC qui a commencé comme un projet étudiant, s’est exprimé sur le futur au micro de Lowpass. Parmi les nouveautés, on s’attend à une app dédiée pour l’Apple Vision Pro mais surtout la possibilité de streamer de la télévision. Selon lui, il s’agit d’une fonctionnalité particulièrement attendue par “la jeune génération”.

Attention, il ne s’agit pas de visionner TF1, M6 ou France Télévisions comme le permet Molotov TV, par exemple. Les utilisateurs pourront regarder la télévision en streaming avec de la publicité pour le financement. On parle de FAST channels (Free Ad-supported TV) comme Mango Cinéma, Doc, Kids, Séries, Novelas et Histoire ou encore Rakuten TV.

Autre précision, Jean-Baptiste Kempf annonce que cette possibilité n’est pas encore confirmée. VLC l’envisage mais rien n’est sûr, peut-être que la fonctionnalité n’arrivera jamais pour le lecteur. Et si c’est le cas, elle sera optionnelle, bien évidemment.

VLC, un succès qui remonte à 1996

La première version de VLC remonte à 1996 et cocorico, VideoLAN vient de France ! Si le lecteur est aussi apprécié, c’est pour sa simplicité d’utilisation et sa capacité à lire une grande variété de formats de médias sans complications. L’interface utilisateur est intuitive pour naviguer et personnaliser l’expérience de visionnage à sa guise. L’exemple le plus courant, c’est la possibilité de synchroniser des sous-titres décalés.

Ce logiciel tout-en-un pour lire des médias sur n’importe quel appareil (Windows, macOS, Android, etc), gratuitement et sans publicité, participe largement à son succès. Ce qui explique ses 5 milliards de téléchargements, rien que ça.