Voici le Craob X, le premier PC portable totalement dénué de ports

Le MacBook Air et le Dell XPS 13 n’ont qu’à bien se tenir. La société Craob vient de présenter leur tout premier ordinateur portable, totalement dénué de ports. Une mode qu’avait en partie lancé Apple en 2016, lors de la sortie des MacBook Pro 13 et 15 pouces avec ports Thunderbolt 3. Un ultraportable qui nous laisse un peu perplexes.

Le premier ultraportable sans aucuns ports, une fausse bonne idée ?

« Cet ultrabook se caractérise par un facteur de forme ultra mince et léger et l’absence de tout port physique » peut-on fièrement lire sur la page du CRAOB X. Selon les spécifications données sur le site Web, l’ordinateur portable ne pèse que 1,9 livre, soit environ 860 grammes, et ne fait qu’une épaisseur de 0,7 cm. À titre de comparaison, le MacBook Air M1 fait 1,35 kg, batterie incluse et 1,61 cm d’épaisseur.

Donc, s’il n’y a pas de ports, comment les gens s’y connectent-ils et le rechargent-ils ? Logiquement, certains périphériques comme les claviers et les souris externes peuvent se connecter via Bluetooth, mais l’ordinateur portable dispose également d’une sorte de chargeur magnétique qui sert de HUB USB.

Ce chargeur — qui se fixe magnifiquement au couvercle de l’ordinateur portable — est livré avec une multitude de ports, qui peuvent vraisemblablement transmettre des données via l’interface magnétique à l’ordinateur portable. On y voit deux ports USB-C, un mini-jack 3,5 mm et probablement un slot pour carte SD. Idéal pour toutes celles et ceux qui oublient tout le temps leur chargeur à la maison, puisque pour rappel l’ordinateur lui, est totalement dénué de ports…

Le chargeur magnétique © Craob X

En revanche, un sentiment assez étrange se dégage du site Internet de la société lorsqu’on s’y promène. Le site donne très peu d’informations sur ce modèle, si ce n’est que l’ordinateur portable « arrive bientôt ». Pour ce qui est de la fiche technique, le Craob X sera équipé d’un processeur Intel Core i7-1280P de 12e génération, d’une carte graphique Intel Iris Xe, d’un écran sans bords 4K UHD+ de 13,3 pouces. Le constructeur annonce jusqu’à 32 Go de RAM en LPDDR5, jusqu’à 2 To de SSD en PCIe 4.0 x4 et l’intégration d’une puce Intel Wi-Fi 6E. Mais ça s’arrête là.

Source : Craob