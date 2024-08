Voiture électrique : la disponibilité des bornes n’est pas fiable, méfiance !

© Envato

Une étude américaine révèle des écarts importants entre les statuts affichés et réels des bornes de recharge pour véhicules électriques

Les bornes équipées de moyens de paiement sont plus souvent signalées en panne en raison de leur complexité accrue

Les experts recommandent d’augmenter significativement le nombre de bornes pour améliorer la fiabilité globale du réseau de recharge

La fiabilité des informations sur la disponibilité des bornes de recharge pour véhicules électriques fait l’objet d’une étude approfondie menée par ChargerHelp, entreprise américaine spécialisée dans la maintenance de ces infrastructures. L’analyse, basée sur 19 millions de points de données collectés en 2023, révèle des écarts significatifs entre les statuts affichés et la réalité opérationnelle des bornes.

Ne jamais se fier à la disponibilité des bornes de recharge

L’étude met en lumière plusieurs discordances : 11 % des bornes étaient signalées comme inactives alors qu’elles fonctionnaient normalement, tandis que 1,9 % étaient indiquées comme opérationnelles alors qu’elles étaient hors service. De plus, 3,9 % des chargeurs étaient marqués comme occupés alors qu’ils étaient disponibles, et environ 10 % souffraient d’un bug informatique les affichant comme fonctionnels alors que la charge ne démarrait pas.

Kameale Terry, dirigeante de ChargerHelp, souligne la complexité du problème, notant que les causes de dysfonctionnement sont multiples et pas toujours imputables aux opérateurs. Elle insiste sur la nécessité d’une approche collaborative pour résoudre ces problèmes, notamment via la standardisation des connecteurs et des systèmes de communication entre les bornes et les véhicules.

Les Superchargeurs de Tesla s’en sortent mieux

L’étude compare également les performances des différents réseaux de recharge. Les Superchargeurs Tesla, par exemple, affichent un écart moins important entre le statut déclaré et la réalité. Selon l’entreprise Paren, la disponibilité moyenne réelle des principales stations de recharge rapide publiques américaines est de 84 %, contre 92 % déclarés par les stations elles-mêmes.

Un point intéressant soulevé par l’étude concerne les bornes équipées de moyens de paiement, qui seront bientôt obligatoires en Europe. Ces bornes sont plus fréquemment signalées en panne, en raison de la complexité ajoutée par les systèmes de paiement intégrés.

Gil Tal, directeur du centre de recherche sur les véhicules électriques de l’université californienne de Davis, propose une solution pragmatique : augmenter significativement le nombre de bornes au niveau national. Cette approche permettrait d’améliorer la redondance et, par conséquent, la fiabilité globale du réseau de recharge.

En France, la situation semble plus favorable avec un taux de disponibilité des bornes en hausse, atteignant 79 %. Le pays compte déjà plus de 140 000 bornes, avec une tendance à l’amélioration de leur fiabilité et de leur rapidité.

