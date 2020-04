Voiture : le radar de recul pas cher fait maison avec un Arduino

Crédits : Carnet du Maker (GPLv3)

Un radar de recul, aussi pratique soit-il, n’est finalement qu’un élément électronique simple. À ce titre, il entre tout à fait dans ce pour quoi l’environnement Arduino a été conçu : fournir une base d’outils et de cartes pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la programmation de microcontrôleurs et ainsi s’envoyer des chocs électriques en jouant à Minecraft.

Initiez-vous à Arduino en faisant votre propre radar de recul

Concevoir un radar de recul peut être une excellente porte d’entrée dans le monde de l’électronique et plus particulièrement dans celui de la programmation de microcontrôleurs. En effet, un radar de recul fonctionne avec un émetteur/capteur, dit transducteur, à ultrason. Le temps que met le son à rebondir permet de calculer précisément la distance qui sépare le capteur de l’objet. C’est d’ailleurs la solution la plus fréquemment utilisée par les constructeurs automobiles, celle-ci étant à la fois fiable et bon marché.

Concevoir un circuit de la sorte ne coûte que quelques euros. Il suffit d’une carte Arduino ou compatible, d’un transducteur ultrason comme le HC-SR04, un buzzer et quelques fils. C’est ce qu’a illustré /u/stlo0309 sur Reddit. Il a programmé le microcontrôleur pour faire varier la fréquence des bips en fonction de la distance au mur. Cela fonctionne comme un charme. Toutefois, la solution reste à l’état de prototype, les fils sortant du capot.

Si l’envie vous prenait de réaliser un montage similaire, le Carnet du Maker a écrit un article très complet avec codes sources pour apprendre à utiliser un capteur à ultrason. Pour une utilisation sur un véhicule, il faudra veiller à choisir un transducteur résistant aux intempéries comme les EC4018 ou A-14P20 qui coûtent moins de 10 euros pièce. Quelques heures seront probablement nécessaires, mais en cette période de confinement, même s’il est dorénavant possible d’utiliser une attestation électronique, pour beaucoup, ce n’est pas le temps qui manque. D’ailleurs, les cours en ligne de France Université Numérique constitueront une excellente base de départ pour se former à Arduino.

Source : Autoevolution