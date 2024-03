Voitures électriques : ce changement pourrait drastiquement baisser les prix dès 2025

Bonne nouvelle pour votre porte-monnaie. Le prix des batteries, élément central et onéreux des voitures électriques, devrait chuter de 40 % d’ici 2025. Cette baisse, conjuguée à l’innovation technologique, pourrait sonner le glas des voitures thermiques et propulser l’électrique vers une adoption massive.

Bonne nouvelle pour les adeptes de l’électrique. Alors que le PDG de Peugeot évoquait « un bain de sang » à venir sur la guerre des prix des voitures électriques, le prix des batteries, élément central et onéreux des VE, devrait connaître une baisse importante dans les années à venir. C’est ce que prédit la banque d’investissement Goldman Sachs dans une publication récente.

Les VE, bientôt moins chères que les thermiques grâce à la baisse du prix des batteries

D’après Goldman Sachs, la demande mondiale en batteries devrait croître de 29 % en 2024, contre 35 % prévus initialement. Cette légère révision s’explique par un contexte économique particulier. Mais la banque américaine reste optimiste quant à l’avenir du marché des voitures électriques, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, la baisse des prix des matériaux pour batteries. Le lithium et le nickel, deux éléments clés, ont connu une flambée des prix ces dernières années. Mais Goldman Sachs anticipe un retour à la normale, l’offre rattrapant la demande. Cette baisse des coûts devrait se répercuter sur le prix des batteries, avec une prévision de 40 % de réduction entre 2023 et 2025.

Deuxièmement, l’innovation technologique. De nouveaux modes de fabrication et de nouveaux matériaux promettent des batteries plus performantes, plus durables et plus abordables. Goldman Sachs cite notamment les batteries à semi-conducteurs, qui pourraient bien révolutionner le marché.

Troisièmement, l’atteinte de la parité des prix. La banque prédit que dès cette année, les voitures électriques pourraient atteindre la parité des prix avec les voitures thermiques, sans tenir compte des subventions. Un pas important vers l’adoption massive de l’électrique, à l’heure où BYD commence à proposer des VE à très bas prix.

Reste à voir si ces prévisions se confirment. En attendant, les constructeurs automobiles redoublent d’efforts pour proposer des modèles électriques plus attractifs et abordables. L’avenir de la mobilité électrique semble prometteur.

Source : CleanTechnica