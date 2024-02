Voitures électriques : cette ville prend les devants en éliminant les stations essence

Un pas important vers un avenir plus durable et une ville plus propre ? Une ville américaine, pionnière en matière d’électromobilité, souhaite interdire la construction de stations-essence dès 2040. Seul la pose de bornes de recharge sera autorisée.

La fin des stations essence à Sacramento est actée © Pascal Guyot

Imaginez une ville où les rugissements des moteurs thermiques s’éteignent pour laisser place au ronronnement discret des voitures électriques. C’est le rêve que Sacramento, capitale californienne, s’apprête à réaliser en bannissant purement et simplement les stations essence de son territoire.

La Californie accélère sa transition électrique : Sacramento veut bannir les nouvelles stations-service

Le « Plan général de Sacramento 2040 », visible ici pour les curieux, vise à transformer la ville en un modèle de durabilité. L’une des mesures phares de ce plan est l’interdiction des infrastructures pour combustibles fossiles dans les stations-service, à moins que l’installation de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques d’au moins 50 kW soit incluse. Autrement dit, dès 2040, Sacramento ne bâtira plus de stations proposant de l’essence, mais uniquement des bornes de recharge.

Se faisant, la ville ne cherche pas à supprimer les stations-service existantes, mais plutôt à inciter les constructeurs à s’adapter à l’évolution des technologies et à répondre aux besoins croissants des automobilistes qui adoptent les véhicules électriques.

Une vue sur Sacramento

Des stations-service qui ne seront plus rentables d’ici 10 ans

Le site Electrek souligne que les gouvernements ayant imposé la fin des ventes de nouvelles voitures à essence d’ici 2035, l’avenir est déjà tracé : au moins 80 % des stations-service devraient être non rentables à cette date. En plus d’être un danger pour l’environnement, la construction de nouvelles stations-service est un mauvais investissement, en plus d’être extrêmement coûteuse à assainir. Sur les 450 000 sites contaminés identifiés aux États-Unis, l’Agence de protection de l’environnement rapporte qu’environ la moitié sont contaminés par du pétrole provenant de fuites de réservoirs souterrains d’anciennes stations-service.

En France, la loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019 impose aux communes de plus de 50 000 habitants de prévoir des places de parking avec bornes de recharge pour véhicules électriques dans les nouveaux projets immobiliers. De plus, le gouvernement a annoncé un plan d’investissement de 100 millions d’euros pour le déploiement de bornes de recharge rapides sur les autoroutes.

Une mesure qui suscite déjà de vives controverses

L’initiative de Sacramento s’inscrit dans une tendance plus large en Californie, où plusieurs villes envisagent des mesures similaires (Calistoga, Rohnert Park, Sebastopol, Cotati, Santa Rosa, et bien d’autres). Si elle est adoptée, elle pourrait faire de Sacramento un pionnier de la transition vers un avenir électrique et inspirer d’autres villes à travers le monde.

Mais bien évidemment, cette interdiction suscite l’opposition des fournisseurs de carburant qui craignent des pertes d’emplois et une diminution des recettes fiscales. Ils arguent également que cela pénalisera les petits entrepreneurs et les consommateurs qui n’ont pas encore les moyens de se tourner vers l’électrique.