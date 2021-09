Voitures électriques de Tesla : voici le prix des modèles les plus emblématiques

Le site Insideevs a listé les prix de la plupart des modèles électriques de Tesla. L’équipe a ainsi comparé plusieurs voitures, de la moins chère – la Tesla Model 3 Standard Plus – à la puissante Roadster, véhicule le plus couteux de la firme…

En ce qui concerne les voitures électriques, Tesla s’est rapidement imposée comme une référence en la matière. Elon Musk, PDG de la firme mais aussi créateur très impliqué dans la conception des véhicules, s’est permis beaucoup de libertés, aussi bien esthétiques que techniques.

Cybertruck – Crédit : tesla.com

De la sobre Tesla Model 3 au très futuriste Cybertruck, en passant par le SUV familiale Tesla Model X, il y en a pour tous les gouts. Insideevs a donc comparé la plupart des modèles les plus emblématiques de la firme de Musk. On y retrouve les prix donc, mais aussi l’autonomie et l’accélération des véhicules.

Voitures électriques de Tesla : liste des modèles par ordre de prix croissant

Tesla Model 3 Standard Plus : 43.800 €

La Tesla Model 3 Standard Plus est le modèle le moins cher de la marque. Si la Model 3 est sans doute ce qui se fait de mieux dans le domaine des véhicules électriques toute marques confondues, son autonomie est quelque peu limitée. Mais son prix, relativement abordable, la rend accessible au plus grand nombre…

Autonomie : 421 km

Entraînement : AWD

Accélération : 0-100 en 5,3 secondes

Tesla Model Y Long Range : 59.990 €

Le modèle Y Long Range de Tesla est la version crossover de la Model 3. En 2021, Musk présentait une variante moins chère, la Standard Range, qui a depuis été abandonnée. La version actuelle dispose d’une configuration à double moteur.

Autonomie : 524 km

Entraînement : AWD

Accélération : 0-100 en 4,8 secondes

Tesla Model S Long Range : 99.990 €

La Tesla Model S Long Range est la nouvelle berline de luxe proposé par la firme. Si son prix commence à être conséquent, son autonomie et ses dimensions généreuses justifient probablement un tel cout.

Autonomie : 652 km

Entraînement : AWD

Accélération : 0-100 en 3,1 secondes

Tesla Model S Plaid : 129.990 €

La version S Plaid est un des bolides les plus puissants de Tesla. Avec une puissance impressionnante de 1020 chevaux, on a même pu la voir semer rapidement une Nissan 240SX…

Autonomie : 637 km

Entraînement : AWD

Accélération : 0-100 en 1,99 seconde

Tesla Cybertruck : 39 900 dollars (prix en euros indisponible pour le moment)

Le pick-up futuriste de Tesla, le Cybertruck, est un véhicule au design hors-normes. Avec ses formes anguleuses et épurées, le pick-up semble tout droit sorti d’un film de science-fiction. Sa sortie a été reportée à 2022…

Autonomie : plus de 400 km

Groupe motopropulseur : RWD

Accélération : 0-100 en <6,5 secondes

Tesla Roadster : 215.000 €

Le Roadtser de Tesla est le véhicule électrique le plus rapide au monde, avec une vitesse maximale annoncée de 400 km/h. Cependant, alors que le bolide devait sortir en 2020, Musk a encore une fois repoussé sa sortie…

Autonomie : 1000 km

Entraînement : RWD

Accélération : 0-100 en 2,1

Source : insideevs