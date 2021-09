Voitures électriques : voici l’autonomie maximale de plus de 60 modèles

Le site Insindeevs a mesuré l’autonomie d’une soixantaine de véhicules électriques. Si les plus petits modèles peinent à atteindre les 200km, les voitures les plus performantes franchissent largement les 800 km…

Afin d’effectuer ses calculs, l’équipe d’Insindeevs s’est basée sur la norme nord-américaine EPA (Environmental Protection Agency). Celle-ci prend en compte les données de consommations et les rejets de CO₂. Cette norme est jugée plus proche de la réalité par rapport à d’autres procédures, comme la WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) ou la NEDC (New European Driving Cycle).

Lucid Air Dream Edition – Crédit : lucidmotors.com

Avancée technologique à relever : la plupart des modèles dépassent les 300 km d’autonomie. La Tesla Model 3 Standard Range Plus 2021 affiche quant à elle plus de 420 km parcourus en une seule charge. La mesure la plus impressionnante concerne la Lucid Air Dream Edition, avec 837 km d’autonomie totale.

Dans la plupart des cas, la consommation d’énergie sur route est nettement inférieure à celle en ville. C’est pourquoi le site a décidé de proposer d’abord l’autonomie mesurée sur route, car c’est la donnée la plus importante concernant les longs trajets.

Autonomie maximale sur route, par ordre croissant :

Mazda MX-30 FWD – 161 km

MINI Cooper SE FWD – 183 km

Nissan LEAF S – 240 km

BMW i3 RWD – 246 km

Hyundai IONIQ Electric FWD – 274 km

Porsche Taycan 4S – 320 km

Audi e-tron S 20″ AWD – 335 km

Volvo C40 Recharge AWD – 338 km

Ford Mustang Mach-E Select SR RWD – 370 km

Kia Niro EV (e-Niro) FWD – 385 km

Volkswagen ID.4 AWD Pro S AWD – 386 km

Volkswagen ID.4 AWD Pro AWD – 401 km

Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD – 422 km

Rivian R1T (Large pack, 21″) AWD – 505 km

Tesla Model 3 Perf. LR AWD 20″ AWD – 507 km

Rivian R1S (Pack large, 21″) AWD – 508 km

Tesla Model Y Long Range AWD – 525 km

Tesla Model X Plaid 20″ AWD – 547 km

Tesla Model S Plaid 21″ AWD – 560 km

Tesla Tesla Model X Long Range (AWD) – 579 km

Tesla Model S Plaid 19″ AWD – 637 km

Tesla Model S Long Range (AWD) – 652 km

Lucid Air Dream Edition Performance 758 km

Lucid Air Grand Touring (19″) AWD – 830 km

Gamme Lucid Air Dream Edition (19″) AWD – 837 km

