Volte-Face: Le remake s’offre le réalisateur de Godzilla vs Kong

Sorti dans les années 90, Volte-Face (Face/Off) aura marqué toute une génération. Faisant s’affronter à l’écran deux légendes du cinéma, Travolta et Cage, le film aura le droit à son remake. Classé régulièrement dans le top 10 des plus grands films d’action, Volte-Face s’apprête donc à se réinventer sur grand écran. Et pour relever le challenge haut la main, Paramount vient de faire appel à Adam Wingard. Très côté sur le marché cinématographique depuis ses exploits sur Godzilla vs Kong, le réalisateur devrait encore signer une petit bijou visuel et scénaristique.

En développement depuis 2019, le projet trouve enfin un réalisateur et scénariste de taille. Pour l’heure, seule une distribution potentielle avait été confirmée pour prendre la suite du tandem Cage/Travolta. Paramount a en effet tablé sur un duo formé par Hugh Jackman et Ryan Reynolds.

Volte-Face précise son retour

La tâche s’avère déjà ardue pour Wingard. En plus de réaliser ce nouvel opus, le créatif a également été nommé attaché de production du projet. Il en assurera l’écriture avec son complice de toujours, Simon Barrett. Si pour le moment le film n’a aucune date de sortie, Wingard commence déjà à préciser les contours de son travail.

En effet, le réalisateur ne souhaite pas produire un simple remake. Wingard entend plutôt développer une suite du premier opus. Il vient d’ailleurs tout juste de confirmer ses plans par l’intermédiaire de son compte Instagram. Même si le réalisateur fera écho à l’intrigue liant Archer et Troy, il entend écrire une histoire originale, s’inscrivant dans la continuité du film de 1997. Cette information n’est pas à prendre à la légère : elle pourrait confirmer une apparition potentielle de Cage et Travolta dans cette nouvelle mouture.

Tout reste cependant à confirmer. Et un retour de Cage inclurait de revoir la fin du film original. En effet, le public a quitté le personnage de Troy, agonisant, après avoir reçu des coups de fusil harpon. Il faudrait ainsi pouvoir expliquer que le personnage a survécu à ses blessures. Mais Wingard devrait bientôt lever le voile sur ses intentions scénaristiques.

Le réalisateur confirme son statut de référence à Hollywood avec ce nouveau projet. Si tout reste encore à mettre en place, les fans ne boudent pas leur plaisir devant la nomination de Wingard à la tête de ce projet aussi passionnant que complexe à mettre sur pieds.

