Vous jouez à Destiny 2 sur Steam Deck sans Windows ? Attention au ban définitif

Vous vous demandez s’il sera un jour possible de jouer à Destiny 2 sur le Steam Deck ? Mauvaise nouvelle. Dans un communiqué, Bungie vient d’indiquer que le jeu n’était pas supporté, en plus de menacer les joueurs de la console hybride de Valve d’être définitivement bannis.

Un étonnant message. Bungie, la future filiale de Sony, n’apprécie pas qu’on contourne ses décisions. Le studio a publié une page d’aide qui non seulement indique que le jeu Destiny 2 n’est pas pris en charge par le Steam Deck, mais menace carrément d’interdire les joueurs qui tenteraient d’y jouer par des moyens détournés.

Destiny 2 ne verra probablement jamais le jour sur Steam Deck

La page d’aide tout juste mise en ligne par Bungie comporte une nouvelle section intitulée « Steam Deck et Destiny 2 ». Voici sa traduction en français :

Destiny 2 n’est pas pris en charge pour jouer sur Steam Deck ou sur tout système utilisant Proton de Steam Play, sauf si Windows est installé et en cours d’exécution. Les joueurs qui tentent de lancer Destiny 2 sur le Steam Deck via SteamOS ou Proton ne pourront pas entrer dans le jeu et seront renvoyés à leur bibliothèque de jeux après un court laps de temps. Les joueurs qui tentent de contourner l’incompatibilité de Destiny 2 seront bannis du jeu. Bungie

Comme l’évoquent nos confrères de The Verge, cette décision est regrettable. Destiny 2 est un shooter indulgent en termes de commandes et facile à prendre en main, qui irait très bien au Steam Deck. Il est également connu pour utiliser le logiciel anti-triche BattlEye, compatible avec la console hybride. Enfin et de surcroît, le jeu tourne déjà sur Linux, puisqu’il avait été porté sur Stadia.

Bungie et Valve n’ont pour l’instant fait aucuns commentaires. Mais nous savons que d’autres développeurs refusent également de voir leurs jeux disponibles sur la console de Valve. On pense notamment à Epic, qui, pour l’instant, refuse de porter Fortnite sur le Steam Deck.

La console hybride, qui a pris deux mois de retard pour son lancement, commence finalement à être expédiée. Vous pouvez vérifier si votre propre bibliothèque de jeux Steam est compatible avec le Steam Deck ici.

