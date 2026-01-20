Jouer gratuitement sur Xbox Cloud Gaming sera bientôt possible

Microsoft envisagerait d’introduire une formule gratuite pour son service Xbox Cloud Gaming, reposant sur un financement par la publicité, à l’image de ce que propose YouTube pour la vidéo.

Xbox Cloud Gaming – Crédit : Microsoft

Le cloud gaming de Microsoft pourrait devenir accessible à tous

Depuis plusieurs mois, des bruits de couloir évoquent l’arrivée d’un tel modèle économique. Récemment, certains utilisateurs ont d’ailleurs remarqué un message inhabituel lors de leurs sessions, mentionnant « une heure de jeu financée par la publicité ». Cette apparition soudaine a semé le doute et laissé penser que la version gratuite était déjà disponible. Toutefois, selon les informations relayées par le site Windows Central, il s’agirait simplement d’une erreur d’affichage. En revanche, le projet serait bien réel et activement en cours de développement, avec un lancement potentiel dès cette année.

Publicité et cloud gaming : la nouvelle stratégie de Microsoft

À l’heure actuelle, l’accès à Xbox Cloud Gaming repose sur un double prérequis. L’achat des jeux et la souscription à un abonnement Xbox Game Pass. L’introduction de la publicité pourrait donc modifier ce fonctionnement, en permettant à certains joueurs de profiter du service sans abonnement payant, en échange de temps de visionnage publicitaire.

Une telle évolution arriverait dans un contexte particulièrement favorable. Avec l’essor massif de l’intelligence artificielle, le coût des composants informatiques, notamment la mémoire vive, connaît une forte hausse. Cette situation complique l’achat et la mise à niveau d’un PC dédié au jeu vidéo. Dans ce contexte, le cloud gaming apparaît comme une solution de plus en plus attractive.

Grâce à Xbox Cloud Gaming, les jeux sont exécutés sur les serveurs de Microsoft, puis transmis en streaming sur l’appareil de l’utilisateur. Ce fonctionnement permet de jouer à des titres exigeants sans disposer d’un ordinateur puissant. Un simple PC standard, un smartphone ou même une télévision connectée suffit pour lancer des jeux habituellement réservés à des machines haut de gamme.

Notez que ces informations ne sont pas encore confirmées officiellement par Microsoft. Cependant, l’introduction d’une offre gratuite soutenue par la publicité pourrait représenter un tournant crucial dans la popularisation du jeu vidéo en streaming, surtout si elle se réalise dans les années à venir.