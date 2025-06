Vous perdez du temps à entretenir Windows 11 ? Ce script est pour vous

Crédit : Microsoft

Un seul clic pour réparer Windows 11

Un nouveau script open source révolutionne la façon dont on peut entretenir un PC sous Windows 11 en simplifiant radicalement les tâches de maintenance. Conçu pour automatiser des opérations qui, habituellement, nécessitent de nombreuses manipulations manuelles, ce script rend l’entretien du système bien plus accessible et rapide. Ce qui prenait auparavant de longues minutes, voire des heures, peut désormais être exécuté en quelques secondes. Une version expérimentale pour macOS est également proposée pour les utilisateurs Apple.

Optimisez votre PC Windows 11 en un clic

Dans le domaine de la maintenance informatique, les interfaces graphiques, bien que conviviales, ne sont pas toujours les plus efficaces. Naviguer entre le Panneau de configuration, les paramètres système, les entrées du registre et les services en arrière-plan peut s’avérer fastidieux. Heureusement, de nombreuses actions système sous Windows peuvent être déclenchées via des commandes, ce qui ouvre la voie à une automatisation complète grâce aux fichiers batch. C’est précisément ce qu’a compris un développeur indépendant, qui a mis en ligne sur GitHub un utilitaire pratique sous la forme d’un fichier .bat. Ce dernier regroupe les commandes de maintenance les plus utiles dans un menu interactif. Il suffit de lancer le script, puis de choisir un numéro correspondant à l’action que l’on souhaite effectuer, comme la recherche de mises à jour, la restauration système et la réparation des services Windows Update.

Fini les galères de maintenance

L’intérêt principal de cet outil réside dans sa simplicité d’utilisation : aucune connaissance technique n’est requise pour profiter de ses fonctionnalités. En quelques frappes sur le clavier, l’utilisateur peut effectuer des tâches complexes, sans avoir à se souvenir des commandes exactes. De plus, comme le script est librement modifiable, chacun peut l’adapter à ses besoins et même construire un script personnalisé regroupant plusieurs actions à exécuter en chaîne.

Pour ceux qui souhaitent l’essayer, l’installation est très simple. Il suffit de se rendre sur la page GitHub du projet et de télécharger le fichier au format .bat. Il est cependant recommandé de l’exécuter avec les droits administrateur. Certaines actions nécessitent un accès privilégié au système. Quant aux utilisateurs Mac, ils pourront également tester une version équivalente, bien qu’encore en phase de test.

Source : PhonAndroid