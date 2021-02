WandaVision : qui est vraiment le faux Pietro Maximoff ?

La sorcière Agatha Harkness a créé un faux Pietro afin d’en apprendre plus sur les incroyables pouvoirs de Wanda. Mais son plan machiavélique a échoué. Dans le dernier épisode de la série Disney+, Agatha révèle toute la vérité à sa voisine Avenger. Mais on ne sait toujours pas qui est vraiment ce Pietro que Wanda a pris pour son frère.

Pietro Maximoff, incarné par Evan Peters dans WandaVision – Crédit : Marvel Entertainment

Le personnage a créé la surprise dans l’épisode 5. Les fans de Marvel s’attendaient un peu à tout dans l’étrange sitcom, mais certainement pas à voir apparaitre un Pietro incarné par Evan Peters, qui tenait ce rôle dans la franchise X-Men. Ce détail avait immédiatement soulevé des questions autour de l’identité du personnage. Maintenant qu’Agatha a confié à Wanda qu’il n’était pas son frère, on peut se demander comment ce faux Pietro est arrivé dans Westview.

Agatha a-t-elle utilisé un simple résident à qui elle a réussi à donner le pouvoir de Vif-argent ? Cette hypothèse ne colle néanmoins pas avec le fait que l’alarme de S.W.O.R.D. ait retenti au moment où le personnage a fait son arrivée dans le sitcom. S’il était résident de Westview, il aurait dû s’y trouver depuis le premier épisode.

D’où vient le Pietro de WandaVision ?

Ce faux Pietro est-il donc plus qu’une simple marionnette ? Les théories de fans fusent déjà sur la toile. Certains pensent qu’il serait en fait le diable de Marvel Mephisto. Depuis le début de la série, beaucoup de rumeurs couraient sur la présence du personnage dans WandaVision. Cela ferait de ce faux Pietro le second grand vilain de la série. Mais WandaVision n’ayant pour l’instant pas de saison 2 de prévue, il semble peu probable qu’un personnage si important débarque à un épisode de la fin.

D’autres fans vont bien plus loin et pensent qu’il s’agit bien du Vif-Argent de l’univers de la saga X-Men. Celui-ci aurait alors voyagé dans le multivers pour se retrouver dans la dimension Marvel. Cela pourrait sans doute être un bon moyen d’introduire les mutants dans le MCU. Peut-être en aura-t-on la confirmation dans Doctor Strange 2, dans lequel on retrouvera Scarlet Witch aux côtés de Stephen Strange.

Source : SCREEN RANT