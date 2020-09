Warcraft 2 : un nouveau film sur la saga de Blizzard serait en production

Selon l’expert en scoop Daniel Ritchman, le studio Legendary Pictures travaillerait en ce moment sur un film Warcraft 2. La production aurait même déjà commencé les castings et approché un célèbre réalisateur.

Image du film Warcraft sorti en 2016 – Crédit : Legendary Pictures/Blizzard Entertainment

Duncan Jones, qui avait réalisé le premier film, ne ferait donc pas partie du projet. L’un des candidats favoris pour le remplacer serait le maître de la fantasy Peter Jackson, réalisateur entre autres de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Côté acteurs, le studio serait notamment en discussion avec Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie), pour interpréter un des rôles principaux du film. On ignore cependant tout de l’intrigue de cette adaptation. À l’époque de la sortie de Warcraft, Duncan Jones avait prévu de développer une trilogie. Mais rien n’indique aujourd’hui que ce second film sera une suite au premier long-métrage.

Une première adaptation de Warcraft décevante

Car malgré un budget conséquent de 160 millions de dollars, le premier Warcraft n’avait pas fait des étincelles lors de sa sortie au cinéma en 2016. Les recettes ont été bien inférieures aux projections, et la critique a été très dure avec le film. Mais Warcraft a su séduire une partie du public. En Chine, le long-métrage a même été très bien reçu, et a récolté plus de 200 millions de dollars en salles.

Ce succès mitigé ne semble en tout cas pas avoir découragé Blizzard et Legendary Pictures. Warcraft est une des sagas vidéoludiques les plus populaires des deux dernières décennies, et son univers regorge de potentielles intrigues pour de nouveaux films. Réussir une adaptation de jeux vidéo à la hauteur des attentes des fans est toujours un challenge, et beaucoup d’autres studios ont connu des échecs similaires, voire bien plus catastrophiques. Quatre ans après Warcraft, les fans de la licence sont donc peut-être prêts à découvrir une nouvelle adaptation sur le grand écran. Les studios n’ayant cependant pas encore confirmé cette rumeur, le film ne sortira certainement pas avant au moins deux ou trois ans.

En attendant, les fans de l’univers Warcraft peuvent se consoler avec WoW: Shadowlands : Les Eternités, une série animée dérivée de l’extension du MMORPG qui sortira le 27 octobre prochain.

Source : MOVIE WEB