Waze inondé par des faux signalements de radars ajoutés par des… policiers

Comme chacun sait, Waze permet de signaler la présence des forces de l’ordre aux autres usagers. Pour inciter les conducteurs à lever le pied, des policiers malicieux ont signalé plus d’une dizaine de radars sur une même route, suscitant des réactions outrées sur les réseaux sociaux.

© Alexandria NH Police

Le signalement de la présence de la police est une l’une des fonctionnalités les plus appréciées de Waze. Celle-ci permet notamment aux automobilistes d’anticiper la présence de radars mobiles et de ralentir en conséquence à leur approche. Aux États-Unis, la police d’Alexandria (New Hampshire) a voulu leur jouer un tour en signalant plus d’une dizaine de radars sur une même route.

Objectif de la manœuvre : inciter les automobilistes à lever le pied en les contraignant à ralentir entre le premier et le dernier rapport, soit sur une plus longue portion de route. L’initiative a été partagée sur le compte Facebook Alexandria NH Police, capture d’écran à l’appui. “Cher Waze, Nous pouvons tous jouer à ce jeu, même nous”, peut-on notamment lire en légende.

Quand la police utilise Waze pour faire ralentir les conducteurs

La publication est rapidement devenue virale, avec près de 500 commentaires et 125 partages. Certains internautes ont toutefois critiqué l’initiative, estimant que la police avait mieux à faire que d’inonder l’application Waze de faux signalements. Pour se défendre, les principaux intéressés ont assuré que la manipulation était très simple à réaliser, puisqu’ils se trouvaient déjà sur la route : “À votre avis, combien de temps cela nous a-t-il pris pendant que nous patrouillions en ville ?”

On peut toutefois douter de l’efficacité d’une telle action à l’aune des mécanismes de modération automatique de Waze contre le spam. Lorsqu’un compte envoie des signalements trop rapprochés géographiquement ou temporellement, l’algorithme peut décider d’ignorer ces données. L’utilisateur verra bien ses signalements apparaître sur son écran mais ces derniers ne seront pas diffusés chez les autres Wazers.

Ce n’est pas la première fois que les forces de l’ordre tentent d’exploiter l’application pour faire ralentir les voitures. En Angleterre, la police du Surrey avait notamment signalé des patrouilles fantômes sur Waze pour inciter les conducteurs à rouler moins vite.