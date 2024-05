WhatsApp pour Windows 11 : ces 3 nouveautés améliorent la messagerie, Meta AI arrive !

Bonne nouvelle si vous utilisez WhatsApp sous Windows 11. Trois nouvelles fonctionnalités sont là pour améliorer l’expérience et l’une d’elle prépare la venue de Meta AI. Windows 10 profitera plus tard de ces ajouts.

WhatsApp pour Windows 11, et plus tard Windows 10, s’enrichit de trois nouveautés

On parle de la prise en charge du multifenêtrage, un nouveau menu dit “hamburger” et une nouvelle interface

WhatsApp prépare également la venue des fonctionnalités de Meta AI

WhatsApp ne cesse de s’enrichir de fonctionnalités au fil des mises à jour. Alors que la messagerie de Meta permet de mieux organiser les conversations, belle nouveauté pour les utilisateurs sous Windows 11, puis plus tard sous Windows 11. L’application se dote de trois belles nouveautés : la prise en charge du multifenêtrage, un nouveau menu dit “hamburger” et une nouvelle interface.

Voici les trois nouveautés pour WhatsApp sous Windows

Comme l’explique Windows Latest, cette mise à jour apporte du neuf en termes d’interface pour WhatsApp. Exit la lutte pour la redimensionner dans le but d’afficher les contacts et les conversations en même temps. Il est désormais possible de masquer la liste des contacts, pour que les conversations occupent tout l’écran, mais aussi la faire réapparaître tout aussi facilement.

L’autre bonne nouvelle, c’est la possibilité d’ouvrir une discussion dans une nouvelle fenêtre pour l’isoler du reste. Il est aussi possible de lancer plusieurs conversations en même temps si vous ne voulez pas que toute l’application soit ouverte. La nouvelle fenêtre de chat s’ouvre alors avec une interface plus simple.

Quant au menu dit “hamburger”, c’est-à-dire des menus déroulants qui s’affichent sous la forme de trois lignes empilées, il sépare les conversations, les appels et les mises à jour de statut. Ce qui permet de rendre WhatsApp bien plus digeste et intuitif.

Il est également bon de noter que selon Windows Latest, ce menu dit “hamburger” prépare la venue d’une série de fonctionnalités de Meta AI à venir pour WhatsApp. On parle, par exemple, d’une barre de recherche pour saisir des requêtes auprès de l’IA sans le faire dans une conversation séparée.

Toutes ces nouveautés arrivent pour WhatsApp sur Windows 11 et, bonne nouvelle, plus tard pour Windows 10. Ce qui est peu étonnant : cette version est plus populaire que l’actuelle, Microsoft a encore du mal à convaincre les utilisateurs de sauter le pas.