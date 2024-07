WiFi 8 : débits, performances, innovations, tout savoir sur le successeur du Wi-Fi 7

L’évolution rapide des technologies sans fil continue de transformer notre manière de nous connecter et d’interagir avec le monde numérique. À peine adopté, le WiFi 7 voit déjà apparaître le WiFi 8 à l’horizon, et avec lui la promesse d’avancées significatives en termes de performance, de fiabilité et de gestion des connexions. Cette nouvelle norme, encore en cours de développement sous l’appellation technique IEEE 802.11bn, suscite un grand intérêt pour ses capacités à répondre aux besoins croissants des utilisateurs, mais surtout des professionnels.

Le WiFi 8 se distingue par son potentiel à offrir des débits de données importants, une latence réduite et une meilleure gestion des interférences, des caractéristiques qui deviennent chaque année de plus en plus essentielles. En explorant les caractéristiques techniques et les innovations prévues, cet article vous guidera à travers les potentielles améliorations qu’apportera le WiFi 8. Préparez-vous à découvrir comment cette nouvelle génération de WiFi pourrait transformer notre quotidien numérique et professionnel.

À lire aussi : notre sélection des meilleures offres fibre et ADSL

🧐 Le WiFi 8, qu’est-ce que c’est ?

Le WiFi 8, développé par l’IEEE et qui porte pour l’instant le nom technique de IEEE 802.11bn, est la prochaine génération des standards de réseaux sans fil, celle qui succèdera au WiFi 7 dans quelques années. Pour l’instant, nous avons peu d’informations sur cette norme qui est encore en cours de développement. Des données plus précises devraient être dévoilées dans le courant de l’année 2024, mais il est déjà possible de faire quelques suppositions sur les principaux éléments qui seront améliorés.

Cette nouvelle norme devrait notamment se concentrer sur une amélioration des performances et de stabilité en augmentant la vitesse de transfert des données, en réduisant la latence et en permettant la gestion d’un plus grand nombre d’appareils connectés. Son objectif : répondre aux besoins croissants des utilisateurs, notamment des professionnels. Elle est d’ailleurs estampillée UHR, pour Ultra High Reliability (Ultra Haute Fiabilité).

L’un des aspects les plus prometteurs du WiFi 8, c’est sa capacité à gérer des environnements à haute densité de connexions, comme les stades, les grands bureaux ou les lieux publics. Grâce à différentes technologies, cette norme pourra offrir une connectivité stable et rapide, même dans des conditions de forte demande. Cela représentera un réel avantage pour les entreprises qui dépendent de plus en plus d’une connexion sans fil fiable et performante. Le WiFi 8 est donc pensé pour répondre aux défis posés par l’augmentation continue des besoins en bande passante et en fiabilité. Elle marquera une étape importante dans l’évolution des technologies sans fil, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités pour les utilisateurs et les industries du monde entier.

À lire aussi : tout savoir sur le WiFi 7, la dernière norme en date

⚙️ Caractéristiques techniques du WiFi 8

Caractéristique WiFi 6 WiFi 6E WiFi 7 WiFi 8 Bandes de Fréquence 2.4 GHz, 5 GHz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, mmWave Débit de Données Max (Théorique) Jusqu’à 9.6 Gbps Jusqu’à 9.6 Gbps Jusqu’à 30 Gbps 100 Gbps Modulation 1024-QAM 1024-QAM 4096-QAM 8192-QAM MIMO 8×8 8×8 16×16 16×16 Comparatifs entre les différents wifi (6/6E/7/8)

Vitesse et bande passante

Bien que la priorité de cette nouvelle norme ne soit pas uniquement la vitesse, mais également la fiabilité et la réduction de la latence​, l’un de ses objectifs sera tout de même d’introduire des améliorations en termes de vitesse de transmission des données et de bande passante. Le but est, bien entendu, de surpasser les performances du WiFi 7. Cette nouvelle norme viserait donc des débits deux fois supérieurs, soit aux alentours de 100 Gb/s théoriques (contre 46 Gb/s théoriques fournis par le WiFi 7). Cette augmentation est rendue possible grâce à l’utilisation des fréquences millimétriques (mmWave), qui donnent accès à un spectre de fréquences plus large.

Les ondes millimétriques – everythingRF

En plus de l’utilisation des mmWave, le WiFi 8 améliorera également la modulation d’amplitude en quadrature (QAM) du signal, passant de 4096-QAM avec le WiFi 7 à 8192-QAM. C’est une technique qui combine deux signaux modulés par amplitude, déphasés de 90 degrés, pour transmettre plus d’informations simultanément. Cela permet d’envoyer des données plus rapidement et de manière plus efficace sur un canal de communication. Cette amélioration permettra donc augmenter le nombre de bits d’information par hertz, optimisant là encore l’efficacité de la bande passante.

Concernant les bandes de fréquence, le WiFi 8 continuera d’utiliser les bandes de fréquence 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, introduites par les versions précédentes, mais avec une gestion améliorée des canaux et des interférences. L’idée est de trouver un équilibre entre le faible taux d’interférence des bandes 2,4 GHz et 5 GHz, et les performances de la bande des 6 GHz, capable de gérer des trafics très élevés. Les innovations conçues par l’IEEE cherchent donc à garantir des performances de connexion optimales même dans des environnements à haute densité de connexions.

Réduction de la latence

Nous l’avons rapidement évoqué, le WiFi 8 met aussi un accent particulier sur la réduction de la latence, un facteur crucial pour les applications nécessitant des temps de réponse quasi instantanés. Chaque génération de WiFi a permis de diminuer cette latence, mais le WiFi 8 devrait encore réduire la latence de 25% pour le 95ᵉ centile, voire pour le 99ᵉ centile, c’est-à-dire pour les environs 5% des latences les plus élevées. Cela signifie que cette norme va non seulement diminuer la latence moyenne, mais surtout se concentrer sur les situations où la latence est la plus élevée, réduisant ainsi les variations et les pics de latence.

Pour atteindre ces objectifs, le WiFi 8 intègre notamment des optimisations relatives à des technologies de pointe comme l’OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) et le MU-MIMO (Multiple User – Multiple Input Multiple Output) 16×16, ainsi que des améliorations du Quality of Service (QoS), du Stream Classification Service (SCS) et du Restricted Target Wake Time (R-TWT). Les noms de ces technologies sont barbares, mais retenez qu’elles permettent une meilleure gestion des canaux et une répartition plus efficace des ressources du réseau, contribuant ainsi à minimiser les délais de transmission et à stabiliser les connexions.

Fiabilité et limitation des interférences

La fiabilité et la stabilité de la connexion sont des aspects essentiels du WiFi 8, qui met, comme nous l’avons vu, un point d’honneur à s’améliorer dans les environnements à haute densité. Et la gestion des interférences joue un rôle clé à cet égard. Pour limiter ces dernières, le WiFi 8 va notamment améliorer la gestion de ses points d’accès.

Ces derniers pourront par exemple être configurés pour ajuster leur puissance de transmission en fonction de leur proximité avec d’autres points d’accès, chez un voisin par exemple, minimisant ainsi les chevauchements et les interférences indésirables.

L’attribution de canaux non chevauchants est une autre méthode qui pourrait se révéler efficace. Cette opération pourrait être réalisée manuellement, mais aussi de façon automatique grâce à la fonctionnalité de Dynamic Frequency Selection (DFS) qui optimise dynamiquement l’utilisation des fréquences disponibles.

De plus, l’équilibrage de la charge du réseau, en dirigeant les clients vers le point d’accès le moins encombré, contribuera également à améliorer la stabilité et la fiabilité du signal. Ces technologies existent déjà, mais le WiFi 8 les exploitera de manière plus approfondie et efficace pour garantir une connexion stable et fiable.

À lire aussi : Impossible de connecter mon smartphone Android au réseau WiFi que faire ?

🔋 Efficacité énergétique

Le WiFi 8 met également un accent important sur l’efficacité énergétique dans le but de réduire la consommation d’énergie des points d’accès et des appareils. Cette optimisation est importante pour prolonger la durée de vie des batteries et réduire les coûts opérationnels des infrastructures réseau. Des mécanismes avancés tels que le Target Wake Time (TWT) et ses variantes permettent aux appareils de planifier leurs périodes d’activité et de sommeil de manière plus efficace, réduisant ainsi leur consommation d’énergie.

De plus, l’utilisation de la modulation d’amplitude en quadrature (QAM) plus élevée, comme le 8192-QAM, permet une transmission plus efficace des données, nécessitant moins d’énergie pour la même quantité de transfert de données. L’optimisation de la puissance de transmission en fonction de la proximité des autres points d’accès et l’utilisation de fréquences dynamiques (DFS) contribuent également à une gestion plus efficiente de l’énergie.

💡 À qui le WiFi 8 est-il destiné ?

Mais alors, à qui est destiné le WiFi 8 ? Cette nouvelle norme est en réalité conçue pour répondre aux besoins de diverses utilisations. L’une des principales applications concerne les environnements à haute densité, tels que les stades, les centres de conférence et les espaces publics. Grâce à la gestion améliorée des interférences et à l’optimisation de la bande passante, le WiFi 8 pourra fournir une connexion stable et rapide à un grand nombre d’utilisateurs simultanément. Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour les événements où des milliers de personnes utilisent le réseau en même temps.

En outre, le WiFi 8 jouera un rôle essentiel dans les applications industrielles et l’Internet des objets (IoT). Les environnements industriels nécessitent des connexions extrêmement fiables et à faible latence pour les systèmes de contrôle en temps réel, la robotique et les capteurs IoT. Le WiFi 8, avec ses améliorations en termes de fiabilité et de gestion de la latence, permettra de répondre à ces exigences. Il offrira une infrastructure robuste pour les opérations critiques, facilitant des processus industriels plus efficaces et sécurisés. De plus, dans le domaine de la réalité augmentéeƒ et de la réalité virtuelle, le WiFi 8 permettra des expériences immersives sans subir les décalages qui peuvent venir perturber l’expérience utilisateur​.

En résumé, bien que le WiFi 8 apporte des améliorations significatives dans différents domaines, ses bénéfices sont principalement destinés à des usages spécifiques et professionnels plutôt qu’au grand public. D’ailleurs, il en va de même pour le WiFi 7, le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 6E suffisent encore largement à la plupart des usages domestiques.

À lire aussi : comment protéger votre réseau WiFi ?

🗓️ Quand le WiFi 8 sera-t-il disponible ?

Le WiFi 8 est actuellement en phase de développement, et sa disponibilité commerciale n’est pas attendue avant plusieurs années. Selon les experts, les spécifications techniques et les normes officielles devraient être finalisées d’ici 2024. Cependant, la mise en œuvre et l’adoption généralisée de cette nouvelle technologie prendront du temps. Les premiers appareils compatibles avec le WiFi 8 pourraient voir le jour vers la fin de la décennie, probablement autour de 2028. Cette période de transition est nécessaire pour permettre aux fabricants de développer des équipements conformes aux nouvelles normes et pour que les infrastructures réseau soient mises à niveau afin de tirer pleinement parti des améliorations offertes par le WiFi 8.

Sachez toutefois que pour la plupart des utilisateurs, le WiFi 6 reste largement suffisant. Il offre déjà des vitesses élevées (jusqu’à 9,6 Gb/s) et une bonne gestion des interférences. Concernant le WiFi 7, l’adoption des appareils compatibles est encore limitée et le coût des routeurs est actuellement élevé. En résumé, si vous n’avez pas besoin de dernières innovations en matière de connexion, investir dans un bon routeur WiFi 6 peut être une solution économique et tout à fait suffisante pour les années à venir​.

À lire aussi : tout savoir sur le Li-FI, le futur remplaçant du Wi-Fi