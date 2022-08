Winamp : l’iconique lecteur audio est de retour avec une nouvelle version pour Windows 11

Winamp © WACUP

Les plus anciens s’en souviendront : Winamp est l’un des plus anciens lecteurs multimédia. Particulièrement utilisé et répandu au début des années 2000, le célèbre lecteur aura profité d’une solide réputation pendant plusieurs années avant de totalement disparaître des radars suite à sa fermeture en 2013 (nous avions écrit un article à ce sujet, à l’époque) et son rachat par Radionomy, puis par Vivendi.

Près de quatre ans après que la version bêta de Winamp 5.8 soit disponible — elle n’a toujours pas quitté sa phase de test — les développeurs ont présenté Winamp 5.9 RC1 comme une version candidate compatible avec Windows 11. Les utilisateurs attendent cette version complète depuis près de 9 ans.

Winamp est de retour

Winamp, du développeur américain Nullsoft, était apparu il y a plus de 25 ans en tant que shareware pour Windows 95. Très populaire, le lecteur est rapidement devenu le principal outil de lecture audio MP3 pour des millions de personnes à travers le monde.

Après plus de 16 ans d’existence couronné de succès, Winamp prenait fin en 2013. La version 5.666, sortie le 12 décembre 2013, est restée la version définitive du lecteur jusqu’à aujourd’hui. En octobre 2018, Radionomy annonçait la sortie complète de Winamp 6, qui n’aura malheureusement jamais vu le jour.

La description de la nouvelle version du célèbre lecteur indique donc désormais la prise en charge de Windows 11 et la possibilité de se synchroniser avec la version Android de l’application. Les développeurs ont amélioré la prise en charge du codec VP8, ajouté un nouveau répertoire pour les podcasts en plus d’implémenter la prise en charge du codec M38. De plus, une optimisation et des corrections de bogues ont eu lieu pour améliorer la stabilité de l’application. En outre, le lecteur prend désormais en charge les modules compressés .itz, .mdz, .s3z et .xmz.

Winamp est actuellement maintenu par le projet de mise à jour communautaire WinAmp (WACUP), qui fournit un package de plug-in basé sur Winamp 5.666 via son site Web officiel. Les notes de mises à jour sont à retrouver ici.