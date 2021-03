Windows 10 : les icônes de l’Explorateur de fichiers deviennent plus colorées

Microsoft donne à l’explorateur de fichiers de Windows 10 une refonte visuelle avec de nouvelles icônes. Celles-ci sont plus colorées qu’avant, ce qui devrait permettre de les différencier plus facilement.

Des modifications ont été apportées aux icônes système que vous trouverez dans l’Explorateur de fichiers, y compris la corbeille, les dossiers Documents et les périphériques tels que les lecteurs de disque.

Explorateur de fichiers – Crédit : Windows

Plusieurs changements ont été apportés aux icônes de dossier et aux icônes de type de fichier par défaut, pour une plus grande cohérence entre les produits Microsoft. L’année dernière, Microsoft avait déjà mis à jour de nombreuses icônes sur son système d’exploitation.

Récemment, Microsoft avait également mis à jour le design de son interface, notamment celle du menu Démarrer. Toutes ces refontes visuelles devraient permettre à Microsoft de simplifier son interface et de la rendre plus épurée. Le géant américain affirme également avoir modifié des éléments tels que l’orientation des icônes de dossier et des icônes de type de fichier par défaut.

Les icônes de l’Explorateur de fichier ont été modifiées

De nombreux éléments de l’Explorateur de fichiers reçoivent une nouvelle icône, ce qui signifie que l’aspect général de cet utilitaire va s’améliorer. En effet, la société propose de nouvelles icônes pour divers éléments de l’explorateur de fichiers, tels que le bureau, les documents, les téléchargements, les images, les lecteurs de disque et même la corbeille. Cette dernière est désormais plus tournée vers l’avant.

Nouvelles icônes – Crédit : Microsoft

En plus de changer le design de ses icônes sur Windows 10 pour faciliter la navigation, Microsoft permettra bientôt de naviguer dans l’interface avec des commandes vocales dès 2021.

Pour l’instant, ces changements peuvent être aperçus dans la mise à jour Windows 10 Insider Preview build 21343, qui est disponible dès maintenant dans le canal Dev. Les nouvelles icônes pourraient encore être modifiées d’ici à ce que la version finale soit déployée. La mise à jour devrait être disponible d’ici quelques semaines pour tous les utilisateurs.

Nouvelles icônes – Microsoft

Source : Windows