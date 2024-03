Windows 11 : cette mise à jour va supprimer définitivement WordPad

© Envato

En septembre dernier, Microsoft révélait que WordPad allait bientôt disparaître pour de bon. Introduit en 1995, le logiciel de traitement de texte a traversé les âges et les différentes versions de Windows. Mais sa fin est proche. Après la fermeture du tuyau des mises à jour, l’application a été retirée en début d’année dans la build 26020 réservée aux Insiders. Et Microsoft de qualifier WordPad de “fonctionnalité obsolète”.

On ignorait toutefois quand le logiciel serait supprimé de la version stable de l’OS. Comme le relate Windows Central, Microsoft a finalement vendu la mèche. WordPad disparaîtra de Windows 11 dès le déploiement de la mise à jour 24H2. Pour rappel, cette dernière est censée débouler avant la fin de l’année, probablement en septembre prochain. Autrement dit, il ne vous reste que quelques mois pour faire vos adieux à WordPad.

A lire > Windows 11 24H2 : attention la prochaine grosse mise à jour ne passera pas sur les vieux PC

WordPad disparaîtra dès le déploiement de Windows 11 24H2

“WordPad sera supprimé de toutes les éditions de Windows à partir de Windows 11, version 24H2 et Windows Server 2025. Par conséquent, Windows n’aura plus de lecteur RTF intégré par défaut”, indique Microsoft. En l’absence de cette solution native, les développeurs et les utilisateurs qui auront besoin d’ouvrir des fichiers au format RTF devront passer par Microsoft Word, précise le géant de Redmond.

Véritable dinosaure du système d’exploitation, WordPad vit donc ses dernières heures sur l‘actuel système d’exploitation. Sa disparition devrait toutefois être indolore. Et pour cause, la plupart des utilisateurs privilégient désormais d’autres logiciels de traitement de texte, qu’ils soient payants comme Word ou gratuits comme Google Docs. Il existe même des alternatives gratuites intéressantes comme LibreOffice et Apache OpenOffice.

Et certains utilisateurs se contentent de griffonner du texte sur le Bloc-notes qui bénéficie d’ailleurs enfin de la vérification orthographique et du correcteur automatique. Déjà concurrencé de toutes parts, WordPad devrait être vite oublié.