Windows 11 copie enfin macOS avec l’arrivée de cette fonctionnalité vibrante

Microsoft planche sur une nouvelle option de retour haptique pour son système d’exploitation Windows 11. A l’avenir, certaines actions pourront déclencher une vibration sur les souris ou trackpads compatibles, à l’instar de ce qui se fait déjà sur les Mac.

Alors que la fin du support de Windows 10 est désormais actée, Microsoft fait tout pour pousser ses utilisateurs vers Windows 11, qui souffre malheureusement souvent de bugs. En coulisses, de nouvelles fonctionnalités sont notamment en préparation. Et l’une d’entre elles a attiré l’attention du leaker Phantomofearth, habitué à explorer les versions préliminaires de l’OS pour dénicher les nouveautés. Dans la build 26220.7070, une option cachée permet d’activer le retour haptique pour certaines actions et d’en régler l’intensité.

Invisible par défaut et non fonctionnelle pour le moment (même avec le matériel compatible), ce réglage se trouve dans les Paramètres, section Bluetooth et périphériques > Souris. L’ancrage des fenêtres avec Windows Snap provoquera notamment un retour haptique sur votre souris ou votre trackpad. De même, ces derniers vibreront lorsque vous déplacerez un fichier entre deux fenêtres. “Ressentez de subtiles vibrations lorsque vous ancrez des fenêtres, alignez des objets, etc”, promet ainsi Microsoft.

New mouse haptic signals options in Settings coming soon (hidden in the latest Dev/Beta build) pic.twitter.com/XQuMjxKuiM — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) November 9, 2025

Le retour haptique arrive dans Windows 11

Le géant de Redmond veut rendre l’utilisation de son OS plus agréable avec cette option sur laquelle il planche depuis 2022. Il tente surtout de combler son retard avec Apple qui propose la fonctionnalité Force Touch sur ses Mac depuis belle lurette. Pour rappel, cette technologie crée l’illusion d’un clic en simulant un léger enfoncement. Grâce à son moteur Taptic Engine, de fines vibrations sont émises ; lesquelles se synchronisent avec la pression du doigt, reproduisant la sensation d’un véritable clic.

Sur Windows 11, le retour haptique fonctionnera exclusivement sur les PC portables équipés d’un trackpad compatible ou avec les souris équipées d’une telle option. Les utilisateurs n’ayant pas le matériel adéquat ne pourront pas en bénéficier. The Register dresse une liste des ordinateurs et périphériques qui devraient être éligibles :

Surface Laptop 7

Surface Laptop Studio

Dell XPS

Thinkpad Lenovo

Logitech MX Master 4

G Pro X2 Superstrike

Bien entendu, l’option sera entièrement facultative. Si vous n’aimez pas sentir votre appareil vibrer lorsque vous interagissez avec lui, vous pourrez la désactiver. Reste désormais à savoir quand le retour haptique sera disponible en version stable. On se demande aussi s’il sera possible de le configurer pour certaines actions spécifiques ou si le choix sera limité. En attendant d’en savoir plus, n’hésitez pas à parcourir nos astuces pour accélérer Windows 11 au démarrage.