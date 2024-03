Windows 11 doit respecter cette nouvelle loi de l’Europe, quels changements pour vous ?

Le DMA de l’Europe est en place et les premiers effets se font ressentir pour les utilisateurs du Vieux Continent. Si vous utilisez Windows 11, Microsoft a apporté des modifications pour se conformer à cette nouvelle loi. Voici lesquelles.

Le DMA est en place depuis le 6 mars 2024

Windows 11 subit de nombreuses modifications pour s’y conformer

LinkedIn, propriété de Microsoft, doit aussi se conformer au DMA

Depuis le 6 mars 2024, l’Europe a mis en place le Digital Markets Act (DMA). Le but est de tordre le cou au monopole des Gafam et les premiers effets se font ressentir. Par exemple, Maps ne s’affiche plus par défaut lors des recherches Google. Microsoft n’échappe pas à la loi sur les marchés numériques, Windows 11 subit des modifications pour s’y conformer.

DMA : quels sont les changements pour Windows 11 ?

Parmi les changements apportés par le DMA, le plus gros se retrouve chez Apple qui doit désormais accepter les alternatives à son App Store. Chez Microsoft, Windows 11 se conforme déjà bien à la loi sur les marchés numériques. Par exemple, vous pouvez installer un logiciel depuis une autre source que le Microsoft Store – en dehors du mode S qu’il est possible de désactiver à tout moment. Il y a toutefois des changements pour respecter totalement la loi sur les marchés numériques de l’Union européenne.

C’est sur le blog de Microsoft que Chris Nelson, chef de la fonction de conformité de la DMA, dévoile les modifications de Windows 11 pour respecter le DMA :

Désinstallation de Microsoft Edge et Bing : il est possible de désinstaller Microsoft Edge et la fonctionnalité de recherche web Bing avec les mécanismes standard de Windows 11

il est possible de désinstaller Microsoft Edge et la fonctionnalité de recherche web Bing avec les mécanismes standard de Windows 11 Intégration de moteurs de recherche tiers : Microsoft permet aux applications de recherche web tierces de fournir des services de recherche à travers la boîte de la barre des tâches Windows et d’utiliser le navigateur de votre choix pour afficher une page des résultats de la recherche

Microsoft permet aux applications de recherche web tierces de fournir des services de recherche à travers la boîte de la barre des tâches Windows et d’utiliser le navigateur de votre choix pour afficher une page des résultats de la recherche Flux de nouvelles tiers dans les Widgets Windows : les développeurs peuvent créer un fil d’actualités dans le panneau des Widgets Windows pour une plus grande diversité de contenus et de sources d’informations

les développeurs peuvent créer un fil d’actualités dans le panneau des Widgets Windows pour une plus grande diversité de contenus et de sources d’informations Changement de l’expérience de connexion : Windows ne se connecte plus automatiquement les utilisateurs à d’autres produits et services Microsoft en même temps (par exemple, se connecter à Outlook vous connectait aussi à Xbox)

Windows ne se connecte plus automatiquement les utilisateurs à d’autres produits et services Microsoft en même temps (par exemple, se connecter à Outlook vous connectait aussi à Xbox) Nouvelles pratiques de gestion des données : Microsoft s’assure désormais que les données collectées sur le PC dans l’Espace économique européen (EEE) concernant les applications non-Microsoft sous Windows ne sont pas utilisées à des fins concurrentielles

Microsoft s’assure désormais que les données collectées sur le PC dans l’Espace économique européen (EEE) concernant les applications non-Microsoft sous Windows ne sont pas utilisées à des fins concurrentielles Refonte des processus de consentement des données Windows : Microsoft clarifie le processus de consentement des données pour indiquer clairement lorsqu’elles sont combinées avec des données venant d’autres produits et services Microsoft

LinkedIn se conforme aussi au DMA de l’Europe

Mais ce n’est pas tout puisque le réseau social professionnel LinkedIn, détenu par Microsoft, a aussi droit à des modifications pour se conformer au DMA. La firme de Redmond partage les changements et il faut le préciser, ils s’appliquent que vous soyez sous Windows 11 ou Linux.

Choix de connexion des services : les membres de l’EEE ont la possibilité, lorsqu’ils sont sollicités, de conserver leur expérience LinkedIn connectée avec d’autres services du réseau social qu’ils peuvent utiliser ou séparer pour un contrôle accru de la manière dont les données sont partagées et utilisées

les membres de l’EEE ont la possibilité, lorsqu’ils sont sollicités, de conserver leur expérience LinkedIn connectée avec d’autres services du réseau social qu’ils peuvent utiliser ou séparer pour un contrôle accru de la manière dont les données sont partagées et utilisées APIs pour les administrateurs de pages LinkedIn : de nouvelles APIS permettent aux administrateurs de pages LinkedIn et à leurs développeurs tiers autorisées d’accéder aux données qu’ils ont fourni ou générées – mais aussi à celles fournies ou générées par les utilisateurs à travers leur engagement avec les Pages sous réserve de leur consentement

de nouvelles APIS permettent aux administrateurs de pages LinkedIn et à leurs développeurs tiers autorisées d’accéder aux données qu’ils ont fourni ou générées – mais aussi à celles fournies ou générées par les utilisateurs à travers leur engagement avec les Pages sous réserve de leur consentement Vérification indépendante des publicités : LinkedIn permet aux utilisateurs commerciaux européens qui achètent des services LinkedIn Marketing Solution de collaborer avec des partenaires de vérification publicitaire indépendant répondant à des critères de qualification pour vérifier leur inventaire publicitaire via une API de vérification

Toutes ces modifications permettent aux utilisateurs européens de profiter d’une meilleure gestion des données et d’une plus grande liberté pour se tourner vers des alternatives ou modifier Windows 11 à leur guise.