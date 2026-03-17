Windows 11 encore patché en urgence : cette fois, c’est le Bluetooth qui lâche

La page Paramètres de Windows 11, où la section « Bluetooth et appareils » restait vide pour les utilisateurs touchés par le bug. © Shutterstock



Le Bluetooth fonctionnait, mais Windows refusait de l’admettre. Voilà, en substance, le problème que Microsoft vient de résoudre avec la publication d’un nouveau correctif hors cycle (OOB), référencé KB5084897.

Déployée le 16 mars 2026, cette mise à jour cible les éditions Enterprise de Windows 11, versions 25H2 et 24H2 LTSC, sur les machines configurées pour le hotpatching.

Le bug en question empêchait l’affichage des appareils Bluetooth dans la page dédiée des Paramètres Windows, ainsi que dans le panneau Paramètres rapides du Centre de notifications. Concrètement, un casque ou une souris déjà appairés continuaient de fonctionner normalement… Mais demeuraient totalement absents de l’interface. Impossible, dans ces conditions, d’ajouter un nouveau périphérique : la liste des appareils disponibles restait désespérément vide.

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Deux correctifs d’urgence en moins d’une semaine

La cadence est inhabituelle. Quelques jours plus tôt, Microsoft avait déjà publié la KB5084597, un autre patch OOB destiné à corriger une vulnérabilité critique dans le service RRAS (Routing and Remote Access Service), susceptible de permettre l’exécution de code malveillant à distance. Deux interventions hors cycle en si peu de temps témoignent d’une période agitée pour l’équipe qualité de Redmond.

Hotpatch : un déploiement sans redémarrage

Comme la précédente, la KB5084897 est distribuée sous forme de hotpatch. Ce mécanisme permet d’appliquer le correctif directement sur les processus en cours d’exécution, sans redémarrage du système, ce qui limite considérablement les interruptions en environnement professionnel. Le déploiement est automatique sur les postes éligibles. Les administrateurs IT peuvent vérifier l’installation via Windows Update ou PowerShell.

À noter : seuls les appareils Enterprise avec hotpatching activé sont concernés. Les machines grand public recevront le correctif lors du prochain cycle de mises à jour cumulatives.

Source : Microsoft