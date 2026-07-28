Microsoft Teams : vous allez perdre une fonction essentielle si vous ne faites pas cette mise à jour

Microsoft alerte les utilisateurs de Teams sur Android et iOS. Ils devront impérativement mettre à jour leur application avant octobre sous peine de perdre complètement l’accès à leur calendrier.

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Microsoft Teams est devenu une application incontournable pour des millions de professionnels, à l’heure du télétravail et du travail hybride. Si vous utilisez la version mobile du service de visioconférence, lisez bien ce qui suit. Microsoft vient de publier un avis sur le Centre de messages indiquant que les utilisateurs de Teams sur iOS et Android doivent mettre à jour l’application avant fin octobre 2026, sous peine de perdre l’accès au Calendrier.

Le géant de Redmond n’a pas précisé si l’installation de la dernière version disponible dès aujourd’hui garantira un fonctionnement optimal de Calendrier, ou s’il faudra attendre le déploiement d’une mise à niveau spécifique avant la date limite. Dans le doute, il est recommandé de maintenir votre application à jour afin d’éviter toute interruption de service.

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Vous devez mettre à jour Teams pour accéder au Calendrier sur mobile

Si Microsoft n’a pas précisé les raisons exactes de ce changement, celui-ci est probablement lié à des exigences de compatibilité avec les versions récentes de l’application Calendrier. L’entreprise explique simplement que cette mesure “contribue à maintenir une expérience de calendrier fiable sur les appareils iOS et Android et assure la compatibilité avec les mises à jour continues du service Teams”.

Il est logique que Microsoft diffuse cet avertissement plusieurs mois à l’avance. Sans accès au Calendrier dans l’application mobile Teams, les usagers ne pourront plus organiser ni planifier facilement des réunions lorsqu’ils seront en déplacement. Notez bien que seuls les utilisateurs Android et iOS sont concernés par ce changement. Les versions desktop et Web de Teams ne sont pas affectées.

Microsoft exhorte les les administrateurs informatiques à vérifier leurs politiques de déploiement afin de s’assurer que les appareils gérés puissent bien recevoir les dernières mises à jour. Pour rappel, l’application a fait peau neuve ces derniers mois. Microsoft a notamment permis de modifier le comportement de la touche Entrée pour éviter les envois accidentels de messages.