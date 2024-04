Windows 11 : le Panneau de configuration va bientôt être arrêté, au profit d’une autre application

Si Microsoft n’envisage pas de supprimer complètement le Panneau de configuration, il souhaite clairement encourager son abandon progressif sous Windows 11. Plus tard cette année, vous serez automatiquement redirigé vers l’application Paramètres lorsque vous tenterez d’ouvrir la page Polices du Panneau de configuration (Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Polices).

Windows 11 : le Panneau de configuration perd du terrain face aux Paramètres

Depuis plusieurs années, Microsoft observe une migration progressive des utilisateurs vers l’application Paramètres, offrant une interface plus intuitive et centralisée pour la gestion du système. Cette tendance s’accentue avec Windows 11, qui met l’accent sur la simplification et la modernisation de l’expérience utilisateur.

La migration de la gestion des polices vers l’application Paramètres constitue un nouveau jalon important dans cette stratégie de modernisation. L’application Paramètres propose désormais une interface moderne et conviviale, reprenant toutes les fonctionnalités de l’ancienne version accessible depuis le Panneau de configuration.

Si Microsoft souhaite encourager l’adoption de l’application Paramètres, un accès indirect à la page Polices du Panneau de configuration sera néanmoins maintenu pour les utilisateurs souhaitant conserver leurs habitudes. Il sera possible d’ouvrir cette page en ouvrant le dossier C:\Windows\Fonts dans l’Explorateur de fichiers.

À lire : Windows 11 : la mise à jour Moment 5 est disponible, quoi de neuf dans KB5035941 ?

Un message clair : le Panneau de configuration a ses jours comptés

En ouvrant la page Polices du Panneau de configuration, un message d’avertissement de Microsoft s’affiche clairement : « Cette page est en cours de dissociation du Panneau de configuration des polices. Pour accéder à davantage de paramètres de polices, rendez-vous sur la page Polices de l’application Paramètres. » Ce message ne laisse aucun doute sur l’intention de Microsoft de marginaliser progressivement le Panneau de configuration.

La migration de la gestion des polices vers l’application Paramètres s’inscrit dans une tendance plus globale de centralisation des fonctionnalités de gestion du système. Microsoft souhaite ainsi simplifier l’expérience utilisateur en regroupant les paramètres dans une seule application, accessible via un menu unique.

Si cette modernisation est bienvenue pour certains appréciant l’ergonomie de l’application Paramètres, elle risque de dérouter ceux habitués à l’interface classique du Panneau de configuration. Microsoft devra accompagner ce changement en proposant des ressources pédagogiques et en facilitant la prise en main de la nouvelle interface.