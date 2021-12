Windows 11 : Microsoft annonce un nouveau design et un mode sombre pour le bloc-notes

Le bloc-notes de Windows a peu évolué depuis son arrivée sur le système d’exploitation en 1985. L’application s’est enrichie et améliorée au fil des années, mais son design est resté pratiquement inchangé. Le célèbre éditeur de texte s’apprête désormais à faire peau neuve sur Windows 11.

Le nouveau bloc-notes de Windows 11 – Crédit : Microsoft

Microsoft vient effectivement d’annoncer une nouvelle version du bloc-notes pour le système d’exploitation récemment sorti qui ne rencontre pas la popularité escomptée avec seulement 0,21% des utilisateurs de PC qui l’ont installé. Voici toutes les nouveautés du bloc-notes de Windows 11.

À lire aussi > Windows 11 : « l’écran bleu de la mort » est de retour

Le nouveau bloc-notes de Windows 11 a un look moderne, mais conserve l’interface familière connue par tous les utilisateurs

Microsoft a commencé le déploiement du nouveau bloc-notes pour les utilisateurs du programme Windows Insider. Ces derniers testent les nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation avant qu’elles ne soient disponibles pour tous les utilisateurs. Microsoft a annoncé que : « nous sommes très heureux de vous présenter à tous le Bloc-notes repensé pour Windows 11, qui comprend un certain nombre de changements qui, selon nous, plairont à la communauté ».

La nouveauté principale du bloc-notes est son design entièrement repensé. Il s’accorde à celui du système d’exploitation avec des coins arrondis et l’effet Mica. Ainsi, le bloc-notes bénéficie d’un design moderne, mais il conserve l’interface familière à laquelle nous sommes habitués depuis des décennies.

De plus, une autre nouveauté très attendue est le mode sombre du bloc-notes. Pour la première fois de son histoire, le célèbre éditeur de texte bénéficie enfin de son propre mode sombre. Cette fonctionnalité était d’autant plus attendue que Windows 11 a aussi eu droit à son mode sombre. La nouvelle version du bloc-notes améliore aussi l’outil de recherche et de remplacement des mots et des phrases.

Enfin, Microsoft a déclaré que : « la productivité, les performances et la fiabilité sont primordiales dans le Bloc-notes. Quelle que soit la manière dont vous intégrez le Bloc-notes à votre flux de travail, nous veillerons à ce que le Bloc-notes continue d’exceller dans ces domaines ». Le nouveau bloc-notes de Windows 11 n’a pas encore de date de lancement précise. Il sera disponible pour les utilisateurs du programme Insider jusqu’à ce que tous les bugs soient corrigés et que la version finale soit prête à être déployée.

Source : Ubergizmo